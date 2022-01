Tutkimus todistaa: moni asiakas kokee etäterapian paremmaksi kuin fyysiset tapaamiset – psykologi Satu Pihlaja kertoo miksi

Psykoterapian onnistumisen tärkeimpiä vaatimuksia on luottamuksellisen ja läsnäolevan yhteyden luominen terapeutin ja asiakkaan välille. Kun kahden ihmisen väliin tulee tekninen laite, vuorovaikutus muuttuu.

Koronapandemia on siirtänyt terapiakohtaamiset rysäyksellä etäyhteyksien päähän. Videon välityksellä toteutettu terapia on useissa tutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun) todettu kliinisesti toimivaksi, mutta toistaiseksi on ollut vähän tietoa teknologian vaikutuksesta asiakas–terapeutti-suhteen laatuun.