Yksiöiden hinnat lähteneet Helsingissä paikoin laskuun – sijoittajien kiinnostus lopahtanut, kun vuokralaisia tarjolla vähemmän

– Erityisesti vanhojen pienten yksiöiden markkina on alkanut rakoilemaan ja on yhä enemmän kohteita, joista ei saada yhtä hyvää hintaa kuin saatettiin saada vielä kevätkesällä, kertoo asuntolainoittaja Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus.

– Vuokramarkkinat eivät ole toipuneet vieläkään koronakriisin jäljiltä eli matkailu- ja palvelualojen työntekijät eivät ole päässeet vieläkään palaamaan, jolloin asuntojen vuokrattavuus on heikentynyt ja näiden kohteiden kiinnostus sijoittajien silmissä on aiempaa vähäisempi tai ainakin varovaisempi, sanoo pääekonomisti Brotherus.

Kalliossa myynnissä peräti 100 yksiötä enemmän kuin normaalisti

Ilmiö on nähtävissä muun muassa Helsingin Kalliossa, missä on paljon pieniä asuntoja. Myynnissä on tällä hetkellä noin 300 asuntoa, kun tavallisesti määrä on noin 200 kohdetta. Myynnissä olevien asuntojen määrän merkittävä nousu heijastuu hintoihin niitä laskevasti. Hinnan notkahdus on kuitenkin Helsingissä hyvin paikallista, eikä koske edes koko kantakaupunkia, muistuttaa Mickelsson Kiinteistövälitysalan Keskusliitosta.