Minne lajittelemasi muovijäte päätyy? Jo puolet viedään ulkomaille, mutta tiedot muovin hyötykäytöstä ovat epämääräisiä

Kotitalouksista kerätyn muovijätteen määrä on kasvanut (siirryt toiseen palveluun) nopeasti. Sen sijaan siitä on vallinnut epäselvyys, mikä osa kerätystä jätteestä saadaan kierrätettyä uusiokäyttöön.

Tänä syksynä asiasta on ollut ensimmäistä kertaa saatavilla viranomaistietoja.

Laskelma on kuitenkin vain suuntaa antava.

Tähän on ainakin kaksi syytä. Kaikkea jätettä ei käsitelty samana vuonna kuin se kerättiin. Kerätty muovijäte voi sisältää myös “ei-muovia” kuten kosteutta ja muuta jätettä. Sen tarkka määrä ei ole MOT-toimituksen tiedossa.

Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Mika Surakka ei kerro, mikä hänen mielestään on oikea luku kotijätteen kierrätysprosentiksi ja mikä osuus muovia poltettiin energiaksi.

Suomen Uusiomuovin mukaan sen keräämästä muovipakkausjätteestä kierrätettiin viime vuonna 54 prosenttia. Tuo numero on siis selkeästi suurempi kuin MOT-toimituksen viranomaisen tiedoista tekemä arvio.

Mistä ero johtuu? Ainakin suurelta osin tästä: Uusiomuovin ilmoittama luku sisältää myös yritysjätteen, jonka kierrätysaste on korkeampi kuin kuluttajajätteen.

Miksi et halua kertoa kierrätysastetta kotitalousmuovijätteen osalta erikseen? Asia varmasti kiinnostaisi suomalaisia kuluttajia.

– Niin kuin sanottu, se on vähän kilpailuoikeudellisia asioita, koska silloin voidaan yksittäisiä laitoksia lähteä miettimään. Meidän virallinen raportti on kokonaisluku, sanoo Mika Surakka.

Jopa puolet kerätystä muovista ulkomaille

– Enemmän on sitä, että on kuormakohtaisia eroja jopa samassa laitoksessa, koska (jätteen) laatu vaihtelee, on epäpuhtauksia, sanoo Surakka.