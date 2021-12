Kalkkuna kasvattaa suosiotaan etenkin sesonkeina, mutta jää markkinoinnissa broilerin jalkoihin – alalla toivotaan parempaa tuotteistamista

– Suosio on pysynyt melko tasaisena. Ensi vuodelle on arvioitu noin kolmen prosentin kulutuksen kasvua.

Säkylän tehdas tuottaa valtaosan kotimaisesta kalkkunasta. Vain noin yksi prosentti jää tilateurastamoiden tuottamaksi. Valtaosa Suomessa kulutetusta kalkkunasta on kotimaista.

– Ulkomaisen kalkkunan osuus on noin 30 prosenttia, Jalo arvioi.

Utelias kalkkuna

Kalkkuna on utelias ja seurallinen eläin. Perttu kertoo, että eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta erilaisilla virikkeillä. Nyt hallissa olevat kalkkunakalanat

– Linnuille on köysiä leluina ja orsia, joille ne voivat kiipeillä. Hyvinvoinnista huolehditaan myös optimaalisella ruokinnalla.

– Kalkkunat nukkuvat kuin isäntäkin, eli valot sammuvat kello kymmeneltä illalla ja herätys on kello kuusi aamulla, Perttu kertoo.

Kalkkuna kasvaa kauemmin kuin broileri

Länsi-Kalkkunalla on reilut 30 sopimustilaa, joille annetaan tarkat ohjeet lintujen hyvinvointia koskien.

– Meillä on ammattitaitoinen kasvattajaporukka, joka huolehtii kalkkunoiden hyvinvoinnista. Kun linnut saapuvat tiloilta tehtaalle, niiden hyvinvoinnin tarkastaa heti eläinlääkäri ja oma hyvinvointivastaavamme, Antti Jalo kertoo.

Broileriin verrattuna kalkkunan kasvatus on kalliimpaa, sillä kalkkuna kasvaa pidempään. Broilerinpoikaset teurastetaan kuuden viikon ikäisinä, kalkkunakana kasvaa 14-viikkoiseksi ja kukot kuukauden pidempään.

– Kalkkunanliha on erilaista kuin esimerkiksi broilerin. Se sopii vähän erityyppisiin ruokiin ja on suosittua esimerkiksi jouluna ja pääsiäisenä. Kysyntä on silti kasvanut myös kesällä grillituotteissa.