La Palman tulivuorenpurkauksesta syntyi yllättävä menestystarina: tulivuoren nimikkoviini viedään käsistä

Joillekin tragediasta on kuoriutunut odottamaton menestystarina. Paikallinen viinitila alkoi pari vuotta sitten valmistaa tulivuoren mukaan nimettyä Cumbre Vieja -viiniä. Kysyntä oli pitkään maltillista, mutta viime kuukausina pullot on suorastaan viety käsistä.

– Tulivuoren takia Cumbre Vieja -nimi alkoi näkyä uutisissa, ja se näytti vetoavan asiakkaisiin. Siitä on seurannut mieletön buumi, Lozano kertoo uutistoimisto Reutersille.

Lozanon mukaan varastot on myyty tyhjiksi, ei ainoastaan La Palmalla vaan kaikilla Kanariansaarilla sekä Manner-Espanjassa.

Tulivuori ajoi tuhannet evakkoon

– Tämä viini on muistutus siitä, mitä kaikkea me La Palman asukkaat olemme joutuneet kokemaan. Näin jätämme sen taaksemme ja lisäämme muistoon jotain uutta, sanoi viiniä siemaileva Jorge Salas .

Tuhka loi hedelmällisen maaperän

– Tuhoa tuottanut tuhka on myös luonut erittäin hedelmällistä maaperää kasveille, tässä tapauksessa viiniköynnöksille. Se on erittäin kiinnostavaa materiaalia. Siinä on paljon ravinteita, mutta se myös sitoo vettä, Lozano sanoo.