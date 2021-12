Ensimmäinen omikron-tapaus on varmistunut Kymenlaaksossa – johtajaylilääkäri: "Epäilyttäviä tapauksia on yli 10 prosentissa uusista tartunnoista"

Kymenlaaksossa on varmistunut ensimmäinen omikron-virusmuunnostapaus.

Kymsoten mukaan tapaus varmistui viime viikon lopulla. Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa kertoo, että omikronin suhteen epäilyttäviä niin sanottuja STGF-epäilyjä on Kymenlaaksossa jo yli 10 prosentissa uusista koronavirustapauksista.

– Oletettavaa on, että niitä tulee. Sitten kun ensimmäinen tapaus ilmenee, leviäminen on nopeaa ja omikron tulee nopeasti vallitsevaksi muunnokseksi, mitä on liikkeellä, Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.