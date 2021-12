Keskiajalla vain tietyillä ryhmillä oli oikeus kerjätä, nyt tarinoita karuista kohtaloista vilisee somessa – yleensä postauksissa pyydetään rahaa

Näin voi alkaa Facebookin suljettuun ryhmään kirjoitettu julkaisu. Julkaisuissa pohditaan vaikeaa rahatilannetta ja pyydetään neuvoja. Kommenttikentässä ryhmän jäsenet säälivät viestiketjun aloittajaa ja kysyvät, voivatko he auttaa.

Ryhmässä on yli 32 000 jäsentä, joita yhdistää halu säästää. Vaikka kerjääminen on kielletty ryhmän säännöissä, vastaavia julkaisuja näkyy aika ajoin.

– Monesti julkaisuja tekevät ohittavat kommentit, joissa neuvotaan hakemaan apua ruokajonoista tai diakoneilta, eli he selvästi hakevat suoraa tilisiirtoa, mihin ei tarvitse todistella tilanteensa todellisuutta.

Myös toisen suuren Facebook-ryhmän ylläpitäjä Kaisu Setälä tunnistaa ilmiön. 11 vuotta sitten perustettu Äitylit-ryhmä on kerännyt yli 64 000 jäsentä.

– Kerjääminen on ryhmässä todella yleistä. Yleensä pyydetään rahaa ja kerrotaan enemmän ja toisinaan vähemmän vaikeasta tilanteesta, Setälä luonnehtii.

Joulun alla hyväntekeväisyys on erityisen ajankohtaista. Monilla avuntarve on aitoa ja ihmiset kaipaavat rahaa lahjoihin tai yksinkertaisesti ruokaan . Kaikki eivät kuitenkaan ole rehellisiä. Vähä-Pietilä kertoo saavansa varoitusviestejä ihmisistä, jotka kerjäävät useissa ryhmissä.

Avunpyynnöt sosiaalisessa mediassa ovat kiinnittäneet myös Marko Mikkolan huomion. Mikkola on sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija ja tietoturva-arkkitehti, joka tutkii netissä rikoksen uhriksi joutumista.

– Facebookissa pyyntöjä näkyy selvästi, pyydetään pieniä summia rahaa. Näitä julkaisuja on osunut silmiini viimeisen puolen vuoden aikana normaalia enemmän, Mikkola kertoo.

Laillisuuden raja on häilyvä

Jotta nykymuotoista kerjäämistä voi ymmärtää, on katsottava taaksepäin. Katukerjääminen on yhtä vanhaa kuin ihmiskuntakin, köyhyyttä ja kerjäämistä keskiajalla tutkinut lehtori Virpi Mäkinen kertoo.

Kerjääminen sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Mäkinen kertoo, että esimerkiksi Facebookin sisäänrakennettu rahakeräys on Suomen lain vastainen.

– Joissakin tapauksissa on vaikea sanoa, missä kerjäämisen ja rahankeruun raja menee. Yksityinen henkilö ei kuitenkaan voi saada rahankeruulupaa, joten esimerkiksi sosiaalisen median kampanjoiden kanssa täytyy olla tarkkana.

Huijarikin saa helposti apua

Tietoturva-arkkitehti ja sosiologian väitöskirjatutkija Marko Mikkola uskoo, että kerjääminen on siirtynyt nettiin juuri sen helppouden takia. Kun kadulla joutuu odottamaan koko päivän potentiaalista auttajaa, voi netissä yhdellä viestillä tavoittaa kymmeniä ellei satojatuhansia ihmisiä.

Netissä apua pyytävän on mahdollista myös valita yleisönsä tarkkaan: tietynlaiset ryhmät ja palstat keräävät erilaisia yleisöjä, joista toiset voivat olla alttiimpia auttamaan.

Marko Mikkola suhtautuu rahan keräämiseen ja kerjäämiseen netissä aina varauksella. Hän tietää, että ihmisten huijaaminen netissä on helppoa.

Ihminen on kuitenkin taipuvainen auttamaan. Vaikka huijarista varoitettaisiin, auttaja voi löytää itsestään syyn luottaa ja auttaa.

– Ihminen ei välttämättä välitä, mitä muut ovat sanoneet. Joku voi kokea, että häntä on kerran autettu, niin nyt on hänen vuoronsa auttaa. Ja somessa auttaminen on vain niin helppoa.