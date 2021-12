Robottibussi ei hyytynyt Hervannassa 14 asteen pakkasessa – matkustajat pääsevät koejakson jälkeen kyytiin tammikuussa

Robottibussi harjoittelee jo ajoja, ja alkuvuodesta sen kyytiäkin pääsee kokeilemaan. Me kävimme jo testaamassa, miten robottibussin matka onnistuu. Video: kuvaaja Jarkko Vuolle, editori Anne Savin.

Hervantalaiset voivat vuodenvaihteen jälkeen kulkea robottibussilla. Kyseessä on pari kuukautta kestävä kokeilu, jossa testataan muun muassa sitä, kuinka robottibussit pärjäävät Tampereen talviolosuhteissa.

Tampereen Hervannassa pääsee matkustamaan robottibusseilla ratikkapysäkille tammikuun alusta maaliskuun puoleenväliin saakka. Tässä kuussa robottibussit on voinut nähdä jo liikenteessä kulkemassa kolmen ja puolen kilometrin reittiä välillä Insinöörinkatu, Teekkarinkatu, Ahvenisjärventie ja Opiskelijankatu. Tänä aikana niille on tehty esitöitä.

Vaikka matkustajia robottibussien kyytiin ei vielä ole otettu, Yle pääsi testaamaan robottibussia tiistain pakkasessa. Toyota Proace -merkkinen ajoneuvo kaarsi Insinöörinkadulle, eikä ulkomuodosta erota, että kyseessä on automaatiolla toimiva auto.

Myöskään suojateitä ylittävät ihmiset eivät asiaa tunnu huomaavan: he nostavat autolle kättä kiitoksena – vaikka pysäyttäjänä ei ollutkaan oikea ihminen.

Pääasiassa robottibussi kulkee sujuvasti pientä jarrutusnykimistä lukuun ottamatta. Bussi on myös varovainen liikkuja: se tunnistaa, jos risteyksestä on tulossa auto, ja jarruttaa nopeasti. Samoin se toimii jalankulkijoiden kohdalla.

Kuskin paikalla istuu turvakuskina toimiva Sensible 4:n turvaoperaattori Andreas Virolainen. Kymmenen minuutin kyydin aikana häntä tarvitaan ainoastaan tietyömaan kohdalla, sillä tällaisia esteitä robottibussi ei vielä osaa kiertää.

Robottibusseissa on kyse on julkisen liikenteen palvelukokeilusta, jossa kuljetetaan ihmisiä robottibusseilla raitiovaunuille. Robottibusseilla matkustaminen on vielä tässä vaiheessa ilmaista, ja kyytiin pääsee hyppäämään reitin varrella olevilta bussipysäkeiltä.

– Autojen ohjelmisto on kehitysvaiheessa, mutta kuitenkin siinä vaiheessa, että sitä voidaan testata turvallisesti julkisessa liikenteessä, kertoo autojen ohjelmiston kehittäneen teknologiayritys Sensible 4:n markkinointijohtaja Timo Paloheimo.

Uskaltaisitko sinä hypätä automaatiolla toimivan bussin kyytiin? Toimittaja Emilia Pakkala selvitti, voiko robottibussien tekniikka pettää kesken liikennöinnin sekä kolme muuta kiinnostavaa pointtia aiheesta.

Turvakuljettaja mukana robottibusseissa – mutta ei kauaa

Paloheimo kertoo, että tässä kuussa robottibusseihin on tehty tarkka kolmiulotteinen kartta, joka on kaiken ajamisen pohjana. Sen jälkeen niille on luotu ajoreitit eli käskyt, jotka kertovat, mitä reittiä ajoneuvojen tulee seurata.

Tehtävää riittää kuitenkin yhä ennen kuin matkustajia otetaan kyytiin vuoden vaihteen jälkeen. Vielä määritellään muun muassa ajoneuvojen kiihdytyksiä tietyissä kohdissa. Lisäksi ajoneuvoille opetetaan jarrutuksia sellaisissa paikoissa, joissa nopeuden laskemista olisi hyvä ennakoida.

– Tällä hetkellä robottibusseilla pystytään ajamaan. Kyyti ei ole kuitenkaan vielä niin sujuvaa, mitä se tulee olemaan silloin, kun matkustajia on kyydissä. Pari viikkoa vielä viilaamme reittiä ja ajamista, Paloheimo kertoo.

Sensible 4:n turvaoperaattori Andreas Virolainen istui robottibussissa kuskin paikalla tumput suorina. Mutkissa ratti kääntyy itsestään ja mikäli tielle tulee este, jarruttaa auto omatoimisesti. Ohjaamossa on ruutu, josta näkee bussin tekemää havainnointia reitin varrelta: mikäli näyttö näyttää reitille sinistä väriä, ne ovat esteitä, joista bussi ei itse pääse ohi. Valkoiset esteet taas pystytään ohittamaan, mutta vauhtia on silloin hidastettava. Kuva: Jarkko Vuolle / Yle

Vielä tässä vaiheessa robottibussien kyydissä on turvakuljettaja, joka hyppää rattiin tilanteen sitä vaatiessa. Mikäli bussin reitille on esimerkiksi pysäköity auto, turvakuljettajat ottavat ohjat.

– Kyytiin uskaltaa kyllä hypätä. Ohjelmisto on turvallinen, mutta toki tieliikenteessä voi tapahtua yllättäviä asioita. Näissä tapauksissa turvakuljettaja vastaa loppukädessä turvallisuudesta, Paloheimo rohkaisee.

Tavoitteena kuitenkin on, että turvakuljettajista päästäisiin pian eroon. Paloheimo arvioi, että kun robottibussit tulevat kaupallisesti saataville noin vuoden tai puolentoista vuoden päästä, kuljettajia ei enää tarvita. Siitä huolimatta automaattibussit eivät tule jäämään täysin oman onnensa nojaan.

– Ajoneuvoja tullaan valvomaan etäyhteyden avulla. Jos ongelmia tulee, etävalvojaa voidaan pyytää apuun. Jos esimerkiksi ajoradalla pitää kiertää pysäköity auto, etäohjaaja tekee päätöksen kiertämisestä – ei ajoneuvo itse, Paloheimo selittää.

Mikäli robottibussilla haluaa matkustaa, sen kyytiin pääsee hyppäämään Insinöörinkadun, Teekkarinkadun, Ahvenisjärventien ja Opiskelijankadun varrella sijaitsevilta bussipysäkeiltä. Bussit liikennöivät Hervannassa 3.1.–18.3. Asiakkaille palvelu on vielä toistaiseksi maksuton. Kuva: Jarkko Vuolle / Yle

Kilpailuetuna sääolosuhteet

Tampereen robottibussikokeilu on osa EU-rahoitteista SHOW-hanketta. Vastaavia kokeiluja tehdään kolmessatoissa Euroopan maassa, ja Suomi on yksi näistä kokeilualueista. Hankkeessa kansainvälisenä koordinaattorina työskentelevä Pekka Eloranta kertoo, että Suomi on kokeiluissa etujoukoissa, sillä pääsääntöisesti kokeilut alkavat vasta vuoden 2022 aikana. Hänen mukaansa Suomen erikoisuus piilee siinä, että täällä ajamista voidaan testata talvikeleissä.

– Aina ei voi ajaa Californian auringossa. Täällä on pakkasta, jäätä ja lunta. Siksi on tärkeää, että kokeilu käynnistyy talviaikaan, Eloranta tuumii.

Paloheimon mukaan robottibussien ohjelmisto on jo sillä mallilla, että sillä pitäisi pystyä ajamaan myös Tampereen talviolosuhteissa.

– Meillä on ollut toinen projekti käynnissä Norjassa vuoden alusta saakka ja siellä tuli keväällä yhtenä päivänä neljäkymmentä senttiä lunta. Ohjelmisto pystyi ajamaan oikein hyvin niin kauan, kunnes ajoneuvosta loppui kitka. Ihmiskuljettajakaan ei enää siinä vaiheessa olisi voinut ajaa, Paloheimo kertoo.

Robottibussit tunnistaa violeteista yksityiskohdista ja kyljessä lukevasta driverless-tekstistä. Kuva: Jarkko Vuolle / Yle

Vaikka Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala on luottavainen sen suhteen, että robottibussit selviävät Tampereen sääolosuhteissa, veikkaa hän, että joitain haasteita saattaa tulla eteen.

– Onhan se selvää, kun haetaan mahdollisimman vaikeita olosuhteita. Jos ajoneuvo ei selviä talviolosuhteista, me opitaan, mitä pitää tehdä ja kehitetään sitä seuraaviin versioihin. Se kuuluu asiaan, Kulmala summaa.

Kulmala uskoo, että robottibusseista tulee vielä jossain vaiheessa pysyvä osa Tampereen joukkoliikennettä. Tarkkaa aikaa tälle hän ei kuitenkaan osaa sanoa.

– Silloin, kun palvelu on parempaa robottibusseilla samalla hinnalla tai halvemmalla, kun miten sitä nyt hoidetaan, tämä voi tulla osaksi joukkoliikennettä.