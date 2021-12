Pohjois-Pohjanmaalla sairaalahoito on kuormittunut jo ilman omikroniakin – vs. johtajaylilääkäri: "Päätöksiä pitää tulla ripeästi"

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) oli eilen maanantaina 31 potilasta hoidossa koronan takia, se on pandemia-ajan korkeimpia lukuja.

– Olemme joutuneet viime viikkoina supistamaan kiireetöntä toimintaa. Huoli on kaikista muista sairauksista ja vuodepotilaiden hoidosta, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala .

Koronatartuntamäärien kasvu on Nevalan mukaan tasaantunut, mutta sairaalahoidon ja terveydenhuollon kuormitus ei ole kääntynyt laskuun vaan on erittäin kovaa tällä hetkellä.

Maanantaina kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki on sitä mieltä, että epidemiatilanne vaatii nyt uusia rajoituksia. Nyrkki suosittaa aluehallintovirastoa kieltämään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, jolloin tilaisuuksia ei voisi järjestää edes koronapassin avulla.

– Nyt on sellainen tilanne, että päätöksiä pitää tulla ripeästi ja uskon näin käyvänkin. Omikronia ei ole vielä todettu Pohjois-Pohjanmaalla, mutta on huomioitava, että toteamisessa on viiveettä.