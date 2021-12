Sote-alan henkilöstön uupuminen vähentää jo palveluja – pääluottamusmies: "Pelottaa, mitä vielä joudutaan sulkemaan"

Koronakriisi on jatkunut Suomessa jo lähes kaksi vuotta. Monen mielestä aivan liian pitkään. Sote-alan ammattilaiset ovat puhuneet jo pitkään koronan tuomasta lisäkuormasta työssään.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön jaksaminen lähestyy jo kriittisiä hetkiä. JHL Essoten pääluottamusmies Anne Puntasen mukaan henkilöstö on suunnattoman väsynyt koronan kanssa taistelemiseen.

– Korona vahtii jokaisen työntekijän olalla, ja se on lisänä kaikkeen siihen normaaliin työhön. Jokaikinen työntekijä on väsynyt. Kamelin selkä on jo joillakin katkennut.