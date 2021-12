Nyt se on selvää: Pirkanmaalle tulee muuta Suomea tiukemmat ja pidemmät rajoitukset

Pirkanmaalle on tulossa hieman muuta maata tiukemmat ja ainakin pidemmät rajoitukset. Pirkanmaa on nyt Suomen pahimpia tautialueita ja tilanne on siellä pahentunut nopeasti. Päinvastoin kuin Turussa ja pääkaupunkiseudulla, omikronmuunnos on vasta rantautumassa ja jo nyt terveydenhuolto on kuormittunut.