Itärata-linjaus on ehdolla Euroopan-laajuisen liikenneverkon solmukohdaksi – olisi osa vuoteen 2040 mennessä toteutettavaa matkustajaliikenteen ydinverkkoa

Euroopan komissio on esittänyt, että Itärata olisi mukana TEN-T-verkon vuoteen 2040 mennessä valmistuvassa laajennetussa ydinverkossa.

TEN-T on EU:n keskeinen liikennepolitiikan väline, joka yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet sekä meri- ja lentoyhteydet kokonaisvaltaiseksi liikenneverkoksi. Sen tavoitteena on liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista Euroopassa.

Rahoitusmahdollisuudet paranisivat

Uudessa ehdotuksessa näiden rinnalle on tulossa kolmas taso: vuoteen 2040 mennessä toteutettava laajennettu ydinverkko. Itärataa on esitetty siihen mukaan matkustajaliikenteen raideyhteytenä. Tavaraliikenteen osalta Itärataa on esitetty mukaan vuoteen 2050 mennessä rakennettavaan kattavaan verkkoon.