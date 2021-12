Ilkka Taipale kutsuu Helsinkiin suunniteltua suurta psykiatrista sairaalaa hirviöksi – psykiatrian toimialajohtaja pitää sitä taas askeleena eteenpäin

Taipale käärii hihansa ja aloittaa

Uuden somaattispsykiatrisen sairaalan rakentaminen on nyt lähtökuopissa. Laakson yhteissairaalan asemakaavan muutos on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn tammikuussa. Jättisairaalan rakentaminen on maan suurimpia sairaalahankkeita.

– On se iso sairaala, jossa on monenlaista toimintaa. Sairaalan nimikin on Laakson yhteissairaala. Itse en näe sitä millään tavalla huonona asiana. Näin on linjattu, Ekelund toteaa.