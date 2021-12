Fortum ja Helen rakentavat jättimäisen tuulivoimapuiston Närpiöön – tuulisähköllä paikataan Salmisaaren hiilivoimalan sulkemista

Hanke käsittää 56 tuulivoimalaa, joiden vuotuinen sähköntuotanto on noin 1,1 terawattituntia.

Fortumin osuus hankkeesta on 60 prosenttia ja Helenin 40 prosenttia. Hankkeen investointikustannukset ovat noin 360 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on 216 miljoonaa euroa.

Tavoitteena vähentää hiilen käyttöä

– On hienoa olla mukana sijoittamassa jälleen yhteen tuulipuistoprojektiin Suomessa. Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto vuonna 2030. Tuulivoima on yksi monista keinoista saavuttaa hiilineutraaliustavoite kannattavasti, kertoo Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.