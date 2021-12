Jari Ollikkala sulkee haikein mielin sikalansa ovet, koska eettisesti tuotettu liha oli liian kallista: "Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa"

Suomessa on noin 770 sikatilaa. (siirryt toiseen palveluun) Keskimääräinen sikojen lukumäärä tiloilla on noin 1 200. Isoimmilla tiloilla voi olla kymmenentuhattakin eläintä.

Jari Ollikkala: Vain entistä isommat ja tehokkaammat tuotantolaitokset selviävät jatkossa

Isä Ollikkala on samaa mieltä tyttärensä kanssa siitä, että pelkkä kinkun myynti jouluna ei riitä, mutta enemmänkin hän tuntuu olevan turhautunut koko lihantuotantojärjestelmään. Teurastamot saavat määrätä sianlihalle hinnan, joka täytyy hyväksyä, koska liha on pakko myydä heti, toisin kuin esimerkiksi vilja.

Joku muu tulonlähde on keksittävä. Sikojen jäljiltä tilalla on 1 500 neliötä lämmitettyä tilaa odottamassa käyttäjäänsä. Jari Ollikkala saattaa alkaa vuokrata tiloja esimerkiksi autoharrastajille ja navetan vinttiä vaikkapa kesähäille.

Luomusikala Karkkilassa tekee kaiken itse, ilman välikäsiä

– Meillä on omissa näpeissämme tämä ketju. Me kasvatamme ja teurastamme itse possut, ja meillä on oma lihaleikkaamo. Me pakkaamme lihan itse ja myymme sen suoraan tilalta.