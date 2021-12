Tutkimus vahvistaa: Puiden ja taivaan näkeminen vähentää yksinäisyyden tunnetta

Yksinäisyys on paitsi tuskallinen tilanne sitä kokevalle ihmiselle myös kansanterveydellinen ongelma. Yksinäisiksi itsensä kokevilla ihmisillä on 45 prosenttia keskimääräistä suurempi kuolemanriski, kertoo The Guardian. Luku on suurempi kuin ilmansaasteiden, alkoholismin tai lihavuuden aiheuttama kuolemanriskin kasvu.