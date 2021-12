Rokottajista on pulaa kaikkialla – Helsinki sallii koronarokotusten jakamisen yksityisillä työterveysasemilla

Viime päivien rokotuskeskustelu on käynyt vilkkaana erityisesti kolmansien rokotusten saatavuudesta ja rokottajien riittävyydestä.

Vapaaehtoisten, eläkkeeltä töihin tulevien ja opiskelijoiden lisäksi on myös useita rokotushoitajia välittäviä yrityksiä. Uudellamaalla yksi tällainen on henkilöstöpalveluyhtiö Seure.

– Meillä on rokotushoitajia, joita asiakkaat voivat tilata. Kysyntä on nyt kuitenkin valtakunnallisesti suurta, joten on todettava, ettei meillä tai muillakaan ole riittävästi hoitajia täyttämään kaikkea tarvetta. Siksi emme voi valitettavasti taata, että rokotushoitajia löytyisi ihan kaikkiin tarpeisiin, sanoo asiakaskokemuksen johtaja Kaarina Liimatainen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä.