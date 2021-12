Koululaiset lähtevät lomille epätietoisuuden vallassa – nämä kuudesluokkalaiset eivät halua etäkouluun: "Saa nähdä kavereita"

Koulua he ovat saaneet käydä lähiopetuksessa. Myös liikkuminen koulussa on vapaampaa kuin vuosi sitten.

– Välillä on rankkaa pitää maskia, mutta kyllä siihen on jo tottunut, sanoo Alvar Åkerlund.

Kaisa Halonen on surullinen, kun kaikki eivät ota rokotusta.

Lomalle epävarmoissa tunnelmissa

– Loman pidentämisen pituus on opetuksen järjestäjän päätettävissä. Siihen ei ole enimmäismäärää, mutta 190 päivästä tulee pitää kiinni, sanoo opetushallituksen lakimies Laura Francke.

Voimassa olevan perusopetusasetuksen mukaan lukuvuoden koulutyö päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä, joka ensi vuonna on lauantai 4.6.2022.

Opettajilla vankka kokemus erityisjärjestelyistä

– Oppitunnin alkaessa olen ottanut videoyhteyden kotona olleeseen oppilaaseen, joka on siten pystynyt olemaan mukana oppitunnilla. Se on toiminut hyvin, sanoo Katri Peuhkuri.

Kulunutta syyslukukautta Peuhkuri pitää rennompana edelliseen syksyyn verrattuna, koska erilaisista porrastuksista on pystytty luopumaan.

Mikäli Voisalmen koulussa joudutaan lisäämään erityisjärjestelyjä joululoman jälkeen, on opettaja Katri Peuhkuri luottavainen, että opetus pystytään järjestämään.

– Uskon, että kaikilla opettajilla on jo takataskussaan käytössään arsenaali toimenpiteitä, jotka voidaan ottaa käyttöön, mikäli tilanne on joululoman jälkeen nykyistä pahempi. Olemme valmistautuneet siihen, että jos on pakko siirtyä etäopetukseen, niin se sujuu jouhevasti.