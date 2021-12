Ärhäkkä virusmuunnos omikron voi nakertaa hyvää työllisyyskehitystä lähikuukausina – ekonomisti: "Suurimmat iskut kohdistuvat aloille, joissa on kanssakäymistä kasvokkain"

– Todennäköisesti suurimmat iskut tulevat ravintoloihin ja hotellialoille, tämmöisiin, joissa on palvelua ja kanssakäymistä kasvokkain, Kostiainen arvelee.

– Odotuksena on, että tästä tulee lyhytaikainen häiriö. Vaikutukset talouteen jäävät todennäköisesti maltillisiksi, koska olemme oppineet elämään koronan kanssa aika hyvin. Verkko-ostokset ja etätyöt sujuvat ja yritykset osaavat toimia pandemiaolosuhteissa paljon paremmin kuin esimerkiksi puolitoista vuotta sitten, Kostiainen pohtii.

Työllisyysaste kipusi ennätykseen

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin marraskuussa 93 000. Se on lähes kaksinkertaisesti vuoden takaiseen verrattuna. Kostiaisen mukaan työpaikkoja on aika laajasti: hoiva- ja palvelusektorilla, teollisuudessa ja rakentamisessa.

– Työvoiman kysyntä on tällä hetkellä kovaa. Avoimia työpaikkoja on paljon ja yritykset palkkaavat porukkaa, koska taloudessa menee hyvin. Koronasta on palauduttu ja firmat uskovat tulevaisuuteen, Kostiainen kertoo.