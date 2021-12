Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lle miljoonan euron uhkasakko, jos liitto ei lopeta metsäyhtiö Keitele Groupin saartamista

Mekaanisen metsäteollisuuden yleissitovat työehtosopimukset päättyvät vuodenvaihteessa, mutta toistaiseksi vasta muutama yritys on tehnyt uuden yrityskohtaisen työehtosopimuksen Teollisuusliitto ry:n kanssa. Toimialalla on pari sataa yritystä.

Yksi sopimuksen tekemisestä kieltäytyneistä on pohjoissavolainen perheyritys Keitele Group, joka on joutunut Teollisuusliiton työtaistelutoimenpiteiden kohteeksi.

Liitto on saartanut Keitele Groupin, ja keskiviikkoaamuna saarto sai tukea kuljetusalan ammattiliitto AKT:ltä, joka myös asetti yhtiön saartoon. Aamukuudelta alkaneen saarron aikana AKT:n jäsenet eivät käsittele Keitele Groupin tuotteita Suomen satamissa.

– Tämä on perustuslain ja kaikkien Suomen lakien vastaista toimintaa. He haluavat pysäyttää Keitele Groupin toiminnan.

"Erittäin hyvä uutinen"

– Meillä on palkkalistoilla 550 henkilöä. Arvio on, että Teollisuusliiton jäseniä on sata.