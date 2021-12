Miljoonasäästöjä etsivä sairaanhoitopiiri osti yli 100-vuotiaan arvorakennuksen Kotkan keskustasta – Kymsote-kiinteistöjen toimitusjohtaja: Taloudellisesti järkevä päätös

Kymsote-kiinteistöt oy:n toimitusjohtaja Jyrki Gerlander kiertää ympäri Kotkan keskustassa sijaitsevaa entistä Suomen Pankin haarakonttoria. Hän on nyt toista kertaa katsomassa rakennusta.

– Tuntuma on oikein hyvä. Nyt vain vahvistuu se, että rakennus on pidetty todella hyvässä kunnossa. Mitään suurta remontin tarvetta ei ole.

Jyrki Gerlanderin tehtävänä kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana on olla tekemässä ratkaisuja, joiden ansiosta rahaa saa säästettyä.

Uutinen rakennuskaupoista on hämmentänyt, koska samaan aikaan Kymsote-kiinteistöt oy suunnittelee joidenkin kiinteistöjen myymistä. Myyntilistalla ovat esimerkiksi uudenkarhea Ratamo-keskus Kouvolassa ja Kymenlaakson keskussairaala Kotkassa.

Syy myyntiin on Kymsoten kehno taloustilanne, jonka korjaamiseen myös kiinteistöyhtiön on osallistuttava 4,66 miljoonan euron ylimääräisillä osinkotuotoilla. Kymenlaakson sote-kuntayhtymä joutuu karsimaan menojaan ensi vuonna 14,5 miljoonalla eurolla .

Alun perin pankin konttoriksi tarkoitettu Oikeustalo on olennainen osa Kotkan keskustan kaupunkikuvaa.

Historiallinen ja merkittävä rakennus

Vuosina 1909–1910 valmistuneen Suomen Pankin Kotkan haarakonttorin rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström . Rakennuksen vuonna 1979 valmistuneen lisäosan on suunnitellut arkkitehti Heikki Elomaa .

Alkuperäinen rakennus edustaa arkkitehtuuriltaan kansallisromantiikkaa. Sen on katsottu olevan maakunnallisesti merkittävä rakennus, joka on tärkeä osa Kotkan kaupunkikuvaa ja historiaa. Se on myös osa Suomen taloushistoriaa ja pankkiarkkitehtuurin historiaa.