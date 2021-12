Koronapassin hyllyttäminen osuisi Lapissa keskelle kiivainta joulusesonkia – Hullu Poron varatoimitusjohtaja: "Se ei saa olla vaihtoehto"

Hallitus kokoontuu tiistaina iltapäivällä päättämään, keskeyttääkö se koronapassin käytön tilapäisesti. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on suositellut koronapassin hyllyttämistä mahdollisimman pian erityisesti korkean tartuntariskin tapahtumissa.

Ravintolarajoitukset astuisivat voimaan joulun jälkeen, ja ne olisivat voimassa kolme viikkoa. Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitus on Lapissa voimassa Kittilässä, Inarissa, Kolarissa, Rovaniemellä, Kemissä, Keminmaassa, Ylitorniolla ja Torniossa.

Hullu Poro Oy:llä on Kittilän Levillä 15 ravintolaa. Juuri nyt tunturissa on todella paljon sekä kotimaisia että ulkomaalaisia asiakkaita.

– Se olisi ihan katstrofi, en kerta kaikkiaan voi ymmärtää, miksi hyvästä käytännöstä nyt luovuttaisiin. Asiakkaat ovat suhtautuneet passikäytäntöön tosi hyvin ja kaikki on toiminut hienosti.

"Ihan järkyttävä ajatus"

On selvää, että koronapassista luopuminen lopettaisi bilettämisen yökerhoissa, mutta se myös lopettaisi alkoholitarjoilun ruokaravintoloissa kello 17 jälkeen.

Annukka Paksuniemi kertoo, että asiakkaat, jotka esimerkiksi ovat ostaneet puolihoidon, tulevat ruokailemaan kello 18 jälkeen. He istuvat omissa seurueissaan, noudattavat turvavälejä ja muita suosituksia, kuten henkilökuntakin. Paksuniemi kysyy myös, miten anniskelun kieltäminen ruokailemaan tulevilta matkailijoilta helpottaa koronatilannetta.

– Toivon todellakin, ettei nyt pilata tätä ja päättäjät miettisivät, mikä on vaihtoehto ravintoloilla, jos passista luovutaan. Ihan järkyttävä ajatus. Se ei saa olla vaihtoehto.

Yökerhoissa päätös tarkoittaisi Paksuniemen mukaan ilman muuta lomauttamisia, mikä olisi todella iso pettymys. Varsinkin, kun henkilökunnan saaminen sesonkitöihin on ollut pandemian takia muutenkin vaikeaa.

– Olemme tehneet tosi ison työn, jotta saisimme töihin pätevää henkilökuntaa. Jos tällainen takapakki nyt tulee, jokainen voi kuvitella kuinka vaikeaa työntekijöiden löytäminen on jatkossa.

"Koitettais pitää rattaat pyörimässä"

– Kun alkoholista kerran on kysymys, niin silloin me suljemme baarin emmekä myy alkoholia. Turistit voisivat kuitenkin tulla syömään. Jos tällainen mahdollisuus on, näin toimitaan.