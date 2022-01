Janne Saarikiven kolumni: Hävittäjähankinta antaa mallia siitä, miten kannattaa puolustaa myös Suomen kulttuuria

Suomi päätti hankkia noin 10 miljardilla (siirryt toiseen palveluun) torjuntahävittäjiä ja oheistarpeita. Se on noin 1800 euroa jokaista suomalaista kohti sylivauvat mukaanlukien, eli aika paljon. Toisaalta se on noin seitsemäsosa Suomen vuosittaisista sotemenoista (siirryt toiseen palveluun) , eli aika vähän.

Suomi on ainutlaatuinen siksi, että täällä on suomalaista kulttuuria, ajattelua ja kieltä.

Suomi ei ole ainutlaatuinen siksi että täällä on hävittäjäkoneita, tai työpaikkoja, tai kasvuyrityksiä, tai maataloutta. Suomi on ainutlaatuinen siksi, että täällä on suomalaista kulttuuria, ajattelua ja kieltä. Se on ainoa kolkka tällä planeetalla, jossa nämä lauseet ymmärretään.