Harva hoitaja saa jouluksi vapaata, vaikka takana on ylipitkien työpäivien vuosi – sairaanhoitaja Johanna Vesterin joulu on palautumista

Seinäjokelainen sairaanhoitaja Johanna Vesteri on onnekas. Hän saa jouluksi vapaata ja vielä muutaman lomapäivän päälle. Takana on koronan vuoksi ylipitkiä työpäiviä ja -viikkoja. Hoitajan joululoma kuluu palautuessa.

Kun koronarokotusbussi kaartaa Peräseinäjoella Etelä-Pohjanmaalla paikallisen marketin pihaan, näky on tuttu: ihmisiä tulvii paikalle ja pienessä pakkasessa jaksetaan jonottaa pitkäänkin.

Seinäjoen terveyskeskuksessa sairaanhoitajana työskentelevä Johanna Vesteri on jo aamuvarhain työkavereineen valmistellut satoja rokotteita päivän bussikierrosta varten.

Apukäsiä rokotustapahtumiin on soiteltu äitiys- ja vuorotteluvapailta, eläkkeeltäkin.

Hoitohenkilökunnalla on takanaan työntäyteinen koronavuosi: sekä työpäivät että työviikot ovat venyneet.

– On ollut pitkiä työpäiviä, ja usein on tehty kuuden päivän työviikkoa. Työpäivät eivät ole sitä, mitä työvuorolistaan on suunniteltu, vaan ne venyvät usein tai alkavat jopa aikaisemmin. Ylimääräisiä työpäiviä on ollut viikonloppuinakin, Johanna Vesteri kertaa mennyttä vuotta.

Samaan aikaan mieltä on jäytänyt se kaikki muu työ, joka on jäänyt koronan varjossa vähemmälle. Yhä edelleen ihmisillä on verenpainetautia tai diabetesta, haavoja pitää hoitaa, reseptejä uusia tai tulee uusia sairauksia, joiden hoidon tarvetta pitäisi jonkun ehtiä arvioida.

– Meidän perustehtävä on vähällä huomiolla, ikävä kyllä. Ihmiset eivät aina saa yhteyttä terveyskeskukseen kohtuullisessa ajassa.

Rokotteiden valmistelijan on oltava tarkkana, vedetäänkö ruiskuun kolmosannoksia vaiko ykkös- tai kakkosannosta. Määrä on eri. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Hoitajan joulu ja vapaat kuluvat palautumisessa

Johanna Vesteri kertoo jaksaneensa pitkän työputken kohtuullisesti.

Syksyn aikana hänellä on ollut kaksi lomapäivää.

Monta kertaa työviikko on venynyt kuusipäiväiseksi, jolloin ainut vapaapäivä on mennyt täysin palautumiseen. Aikaa ja jaksamista harrastamiselle tai millekään erikoiselle toiminnolle kotona ei ole riittänyt.

Nyt reilu nelikymppinen hoitaja on saamassa joulun vapaaksi ja muutaman lomapäivän siihen päälle.

– Sillä jaksaa, kun on sitä vapaata tiedossa ja tulossa.

Johanna Vesteri ei ole tehnyt joulun ajalle suunnitelmia.

– Ihan aion olla kotona, ei mitään erikoista. Lähinnä palautumista. Pari pakettia on tietysti kiva saada.

Sairaanhoitaja Johanna Vesteri on työskennellyt muun muassa Seinäjoen kaupungin rokotusbussissa, jonne on aina jonoa. Kuva: Päivi Rautanen/Yle

Äidin pitkät työpäivät huomattu perheessäkin

Joulun seuraksi riittävät läheiset.

Vaikka Vesterin perheessä ei ole enää pieniä lapsia, pitkät työpäivät on noteerattu. Äidin säännöllinen työaika ei ole enää itsestäänselvyys.

– Toki on tullut kysymyksiä, että "menetkö sä taas töihin ja koska tuut kotiin".

Johanna Vesteri uskoo, että pystyy rentoutumaan lomalla, eivätkä ajatukset hypi työasioihin.

– Aion vapaat pitää ja loman viettää. Tänä vuonna joulu osuu viikonloppuun eli sieltä tulee vain yksi vapaapäivä lisää. Hoitajat ovat viikonloppuvapaansa ja joulunsa ansainneet.

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että monet rientävät joulunakin töihin.

– Joulunakin sairastutaan koronaan ja altistutaan ja pitää reagoida nopeasti. Monet ovat töissä yli joulunkin.

Sairaanhoitaja Johanna Vesteriä harmittaa se, että paljon hoitajien perustyötä jää nyt koronan varjoon. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Tehyn puhelin on soinut: joululomia on pantattu

Johtava juristi Matias Nyman hoitajien edunvalvontajärjestö Tehystä arvioi, että huomattava osa järjestön jäsenistä paiskii töitä jouluna.

– Mitään tarkkaa tilastoa meillä ei lukumäärästä ole, mutta merkittävä osa jäsenistöstämme tekee kolmivuorotyötä ja juuri nämä toiminnot pyörivät kaikkina vuorokauden aikoina läpi vuoden.

Etenkin ensi- ja tehohoidossa työskenteleviä tarvitaan töihin oli arki tai juhla.

Matias Nyman muistuttaa, että joulun lisäksi työvuoroja osuu muillekin juhlapyhille, mutta juuri jouluna moni haluaisi vapaata.

– Joulun työvuoroista tulee helpoiten se harmistus, kun haluttaisiin viettää aikaa perheen ja sukulaisten kanssa. Meidän pitäisi työehtosopimuksen kautta saada sovittua, että näitä joulunajan lomia myönnettäisiin edes vuorovuosina.

Tehyn puhelin on soinut viime viikkoina ja huolta on ollut nimenomaan joululomista.

– Monet työnantajat ovat ilmoittaneet hyvinkin myöhään loma-ajankohdasta. He ovat myös pantanneet lomia ja ennakoineet sillä tavalla epävakaata koronatilannetta. Hoitajia saatetaan tarvita joulun aikana normaalia enemmän.

Tilanne on Matias Nymanin mukaan selvä, jos loma on jo ehditty myöntää.

– Sitä ei yksinpuolin pysty enää muuttamaan.

Matias Nyman harmittelee sitä, että kovin harva on saanut jouluksi vapaata tai lomaa.

– Jäsenistömme alkaa olla väsynyttä, eivätkä vain koronan kanssa työskentelevät hoitajat. Korona heijastuu kaikkeen muuhunkin terveydenhuoltoon.

Antti ja Aino-Maija Kuivinen saivat rokotusjonossa seuraa Martti Mylläriltä ja Else Niinisalolta. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

Koronan kanssa kohti tulevaa

Sairaanhoitaja Johanna Vesteri on jo realisti, mitä tulee koronatulevaisuuteen.

Hoitajat eivät enää haikaile sitä, koska taudista päästään. Nyt mietitään, miten sen kanssa eletään.

– Aluksihan oli aina niitä etappeja, että milloin tämä loppuu. Sen piti loppua jo kauan sitten, mutta aina vain tämä jatkuu ja tahti kiihtyy. Korona tulee olemaan osana tätä meidän työtä jatkossakin.

Vaikka walk in -koronarokotustapahtumiin on rynninyt väkeä ja jonoja on riittänyt, Johanna Vesteri kertoo kohdanneensa rokotuksissa pääasiassa kiitollista väkeä. Kohtaamiset ovat olleet hänen mukaansa hyviä.

Peräseinäjoella kaksi rokotusparia tekee töitä bussissa. Vapaaehtoiset pitävät jonon “kurissa” ja päästävät muutaman rokotettavan kerralla bussiin ja sieltä pois.

Johanna Vesteri valmistelee lisää rokotteita. Jono näyttää siltä, että aamulla valmistellut eivät riitä ja pian pitää startata seuraavaan kohteeseen.

Aino-Maija Kuivinen on ollut rokotusjonossa jo tunnin, mutta se ei häntä paina. Hänellä on vierellään hyvää seuraa ja samalla hän seuraa bussin etuikkunalla rokotteita valmistelevan Vesterin työtä.

– Tosi paljon olen ajatellut hoitajien arkea, miten se on muuttunut. Se keskittyy nyt ihan tähän koronan hoitamiseen ja olisi niin paljon muutakin, mihin heitä tarvittaisiin.

Peräseinäjoen pysäkillä pari tuntia rokotusaikaa ja jono kasvaa. Kuva: Tarmo Niemi / Yle

