Me Naiset: Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru odottaa lasta

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) odottaa lasta, kertoo Me Naiset -lehti (siirryt toiseen palveluun) .

Kiurun, 47, ja hänen avopuolisonsa, myyntijohtaja ja varainhoitaja Simo Rahikaisen lapsen on määrä syntyä maaliskuun lopulla, lehti kertoo.

– En ole halunnut kertoa tätä iloista ja odottamatonta uutista julkisuuteen aiemmin, koska ikäni puolesta olen riskiodottaja, ministeri kertoi Me Naisille.

– Olen toivonut lasta reilusti yli kymmenen vuotta. Se on vanha, osin kipeäkin unelma. Yhä tuntuu uskomattomalta, että tämä on minullekin mahdollista.

Kiuru on ollut keskeinen poliitikko Suomen koronatoimien johdossa. Eilen kerrottiin, että hänen on määrä johtaa erillistä koronaministerityöryhmää, jonka on määrä aloittaa työ lähiaikoina.