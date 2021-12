Tehohoidon asiantuntija kiittelee rajoituspäätöksiä – THL:n Tervahauta: Terveydenhoidon pakeille vasta pahoista oireista

– Erittäin hyviä päätöksiä. Toivon, että ne tehtiin ajoissa. Kyllä hallitus on tilanteen tasalla, sanoi Reinikainen Ylen aamussa.

Reinikainen näkee, että päätökset olivat välttämättömiä, koska suomalainen erikoissairaanhoito on matkalla kohti rauhanajan pahinta kriisiä.

Maanantaina koko Suomessa oli tehohoidossa 63 koronapotilasta, tänään lukema on 59, sanoi Reinikainen. Koska henkilökunta on minimissä, joulunaika on sairaaloissa erittäin haasteellinen.