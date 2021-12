Wilhelmina Lappi sai lahjakkaille tarkoitetun stipendin, ja opiskelee nyt unelma-alaansa Los Angelesissa – nuorten opiskelu ulkomailla romahti

Toholampilainen Wilhelmiina Lappi elää unelmaansa aikana, kun korona on vaikeuttanut monen opiskeluhaaveita. Lappi lähti syksyllä New York Film Academyn elokuvakouluun Los Angelesiin taskussaan talenttistipendi. Ensimmäinen lukukausi on ollut antoisa. Editointi: Petra Haavisto.