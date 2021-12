Mitä Suomi hyötyisi nyt Nato-jäsenyydestä? Onko Suomen asema muuttunut, kun Venäjä lietsoo sodan uhkaa? Ulkomaiset asiantuntijat vastaavat

Venäjä on keskittänyt joukkoja Ukrainan vastaiselle rajalle ja esittänyt Natolle uusia vaatimuksia . Se haluaa estää (siirryt toiseen palveluun) Naton laajentumisen itään ja rajoittaa Naton toimintaa jopa sotilasliiton nykyisissä jäsenmaissa.

Puolalainen Piotr Szymański on erikoistunut Itämeren maiden turvallisuuspolitiikkaan ja on julkaissut viime vuonna muun muassa raportin Suomen ja Viron kokonaisturvallisuudesta (siirryt toiseen palveluun) . Hän työskentelee OSW-tutkimuslaitoksessa (siirryt toiseen palveluun) Varsovassa ja osaa myös suomea.

Molemmat vastasivat Ylen kysymyksiin puhelimitse joulun alla. Heidän kommenttejaan on tiivistetty.

1. Onko Suomen turvallisuuspoliittinen asema muuttunut? Kyllä.

Suomi on 30 vuoden ajan tasapainoillut diplomaattisesti erittäin taitavasti niin, ettei se provosoi Venäjää, vaikka kuuluukin selkeästi länteen.

Tänä talvena tilanne on muuttunut siten, että tasapainoilu on entistäkin tärkeämpää. Pienikin [Suomen] virhe voisi johtaa seurauksiin, joita on vaikea ennakoida.