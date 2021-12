Paliskunnat kuormittuvat paperipinojen alle maankäyttöön liittyvissä valitusprosesseissa

Ivalon paliskunnan poroisäntä Ari Kustula istuu ruokapöytänsä äärellä useiden paperipinojen keskellä. Kustulan kotiin on kertynyt paljon asiakirjoja erilaisista maankäyttöön liittyvistä päätöksistä ja lausuntopyynnöistä.

Ivalon paliskunnan alueella on vuosien mittaan tulut useita maankäyttöhankkeita, joista paliskunta on joutunut lausumaan usein. Viimeisimmästä hankkeesta syntyi poroisännälle erityisen paljon huolta, kun ruotsalainen malminetsintäyhtiö teki heidän laidunalueelleen laajan varausilmoituksen. Paliskunta päätti palkata työntekijän työstämään valitusta varausilmoituksesta, vaikkei heillä lain mukaan ollutkaan oikeutta valittaa asiasta.

Valitukset tuntuvat niin paliskuntien kukkaroissa, kuin myös poronhoitajien jaksamisessa

Paliskuntien yhdistyksessä on myös näkynyt poronhoitoon kohdistuva kuormitus. Kemin Sompion poroisäntä ja Paliskuntien yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kavakan mukaan valituksista ei aina ole minkäänlaista hyötyä.

– Kaikissa paliskunnissa, joiden alueella on suuria maankäyttöhankkeita, kuten kaivos- ja tuulivoimahankkeita, heillä on jo alusta saakka todella suurta psyykkistä painetta jo ensimmäisestä aluevarauksesta lähtien, kertoo Kavakka.

Paliskuntain yhdityksen hallituksen puheenjohtaja Mika Kavakka on myös Kemi Sompion paliskunnan poroisäntä. Hänen mukaan suuria hankkeita vastaan tehty työ ei usein vaikuta ollenkaan.

Kavakka tietää myös itse, millaisesta kuormituksesta poronhoitajat saattavat joutua kärsimään. Kemin Sompion paliskunnassa on 50 vuoden ajan oltu vastakkain Soklin kaivoksen kanssa, mikä on teettänyt paliskunnalle tuhansia työtunteja. Asioista valittaminen ja vaikutusyritykset ovat raskaita niin paliskunnan rahatilanteelle, mutta myös poronhoitajien mielenterveydelle.

Pienessä paliskunnassa ei riitä resurssit vaikuttaa isojen yritysten toimiin

Tavallisesti paliskunnat ovat saaneet tiedon heidän laidunalueelleen suunnitellusta maankäyttöhankeesta vasta siinä vaiheessa, kun varaus on jo tehty. Ari Kustula harmittelee, että kuuli aluevarauksesta muista lähteistä kuin itse yritykseltä.

Sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja ruotsalainen kaivosyhtiö Arctic Minerals AB ovat jo aiemmin painottaneet, ettei aluevaraus anna yritykselle lupaa tehdä alueella muuta, kuin mikä on sallittua jokamiehenoikeuksien puitteissa. Aluevarauksen aikana yrityksellä on oikeus tehdä malminetsintähakemus, jos he löytävät jotain.