Ja tapahtui niinä päivinä: EU-komissiolta kävi käsky, että kaikki yritykset on (minimi)verolle pantava – muutosta pidetään vuosisadan suurimpana uudistuksena

Tällä hetkellä eri maat verottavat monikansallisia yrityksiä hyvin eri tavoin. Suomessa yhteisöveroprosentti on 20, kun esimerkiksi Irlannissa vastaava on 12,5 prosenttia ja Bermudalla nolla. Kun verottamisen taso ja tavat eroavat, suuryritykset voivat verokikkaillla eli siirtää voittojaan matalan verotuksen maihin ja pyrkiä siten maksamaan mahdollisimman vähän veroja.

Neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola Valtiovarainministeriöstä sanoo, että komission esityksen taustalla on talousjärjestö OECD:n kansainvälisen verotuksen hanke. Siinä on ollut kaksi osaa, verotusoikeuden jako valtioiden välillä sekä minimiverohanke. Komission ehdotuksessa on kyse jälkimmäisestä.

Veroparatiiseissa toimiville yrityksille mätkäistään lisäverot

– EU:n poikkeaminen OECD:n mallisäännöistä pieneltäkin osin on asia, jota ei toivota. Suomen minimiverotulojen kannalta se ei luultavasti ole iso ongelma, Isomaa sanoo. Mutta jos mietitään yksittäisiä yrityksiä, kaikki lisämonimutkaisuus on haitaksi.

– Verotuksen pitää olla reilua ja veronkierto pitää kitkeä pois, minimivero on periaatteellinen ok asia. Ainoa, mikä on hankalaa, on se, että laskentasäännöt saattavat lipsahtaa monimutkaiseksi ja lisätä yritysten hallinnollista työtä. Komission oman tutkimuksen mukaan pk-yritykset saattava maksaa jopa 30 prosenttia lisää kuluja siitä, että maksavat verot oikein.