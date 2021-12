Koronarokottajista on pulaa koko maassa – selvitimme, miten paljon kolmansia rokotteita on annettu eri kaupungeissa

Useissa kaupungeissa lähes joka viides on jo saanut kolmannen rokotteen, mutta kaikki kaupungit eivät ole vielä näin hyvässä vauhdissa.

Kolmannet koronarokotukset ovat käynnissä eri puolilla Suomea.

Yle selvitti, kuinka rokotukset etenevät 24:ssä suuressa kaupungissa eri puolilla maata. Tiedot on kerätty alkuviikon aikana.

Koko maassa kolmannen rokotteen on saanut THL:n mukaan noin 17 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Useissa kaupungeissa lähes joka viides on jo saanut kolmannen rokotteen, mutta kaupunkien välillä on selviä eroja. Koronarokottajista on pulaa käytännössä koko maassa.

Valtioneuvosto on kuitenkin päättämässä, että myös laboratoriohoitajat, lähihoitajat ja perushoitajat voivat antaa koronavirusrokotteita. Tämän toivotaan auttavan rokotustahdin vauhdittamisessa. Tämä vaatii kuitenkin perehdyttämistä, joka vie aikaa.

Alla olevasta listauksesta voit katsoa, kuinka kolmansien rokotteiden jako sujuu omassa kaupungissasi ja kuinka tahti vertautuu muuhun maahan. Kaupungit ovat aakkosjärjestyksessä.

Espoo

Espoossa on annettu hieman yli 30 000 kolmatta rokoteannosta tähän mennessä, mikä on vajaa 13 prosenttia rokotusoikeudellisesta väestöstä. Tällä hetkellä rokotusvuorossa ovat kaikki 50 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja lisäksi lääketeiteelliset riskiryhmät ja sotehenkilöstö.

– Kiitettävän aktiivisesti espoolaiset ovat olleet liikkeellä. Rokotteita ja rokotettavia riittää, mutta rokottajia ei, toteaa terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

Rokotuksia pyritään nopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan muun muassa rokottajia lisäämällä. 40–49-vuotiaiden ryhmä avataan siinä vaiheessa, kun vapaita aikoja on riittävästi.

– Ennustamme, että saamme helmikuun aikana koko Espoon rokotusoikeudellisen väestön rokotettua kolmansilla rokotuksilla. Yksityinen terveydenhuolto on tulossa tähän laajasti mukaan, joten tämä voi myös näkyä siten, että rokotukset etenevät ennustetta nopeammin.

Helsinki

Helsingissä on tähän mennessä annettu noin 82 000 kolmatta koronarokoteannosta. Tämä on noin 13 prosenttia väestöstä.

Kolmansia rokotuksia annetaan kaikille aikuisille, jotka sen voivat ottaa. Rokotuksissa priorisoidaan yli 60-vuotiaita ja riskiryhmäläisille, joille ollaan avaamassa lähipäivinä korvamerkittyjä rokotusaikoja, jotta he pääsevät nopeutetusti rokotuksiin.

Helsingin kaupungin terveyskeskuksien johtajaylilääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että tavoitteena on kiristää rokotustahtia entisestään.

– Kaikkemme teemme, että lisää pisteitä ja rokottajia saadaan. Messukeskuksen rokotuspiste aukeaa heti vuodenvaihteen jälkeen. Ryhdymme myös rokottamaan eri sotetoimipisteissä. Lisäksi avaamme lauantaiaukioloaikoja ja pidennämme arkiaukioloa arkisin.

Hämeenlinna

Hämeenlinnassa kolmannen rokoteannoksen on saanut tiistaihin mennessä hieman yli 18 prosenttia yli 12-vuotiaista.

Tällä hetkellä kolmatta rokotusta jaetaan yli 60-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville, joiden toisesta rokotteesta on kulunut yli 3–4 kuukautta.

Hämeenlinnan kaupungin palvelupäällikkö Heli Haapala kertoo, että kaupunki pyrkii koko ajan luomaan rokotuspäiviä rokotusten jouduttamiseksi. Muun muassa rokottajaresurssia on hankittu lisää.

Rokotukset etenevät sitä mukaa, kun rokotteita Hämeenlinnaan saadaan eli kaikki rokotteet laitetaan jakoon.

Jotta rokotukset sujuisivat mahdollisimman jouhevasti, pyritään Hämeenlinnassa tiedottamaan asiasta siten, että kolmansia rokotteita hakisivat ensimmäisenä yli 60-vuotiaat ja riskiryhmiin kuuluvat ja lisäksi sellaiset kuntalaiset, joilla ei ole vielä koronarokotetta lainkaan.

Joensuu

Joensuussa kolmannen rokotteen on saanut noin 11 prosenttia siihen oikeutetuista. Oikeutettuja ovat THL:n suositusten mukaisesti yli 60-vuotiaat ja 18–59-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat sekä kriittisessä potilastyössä olevat henkilöt.

Kolmatta koronarokotetta kohtaan on suurta kiinnostusta, kertoo Siun soten toimialajohtaja Jarmo Kukkonen.

Koronarokotukset saivat ihmiset liikkeelle Joensuussa tämän viikon maanantaina. Vanhan Lyseon lukion ympäri kiertävä jono venyi yli sadan metrin pituiseksi. Kuva: Jaana Kainulainen / Yle

Toimialajohtajan mukaan rokotustahti nopeutuu huomattavasti, sillä jo nyt Siun sote tarjoaa kaikille yli 70-vuotiaille rokotusaikoja puhelimitse, ja viime lauantaista alkaen rokotusajat ovat olleet varattavissa kaikille yli 60-vuotiaille ja sellaisille riskiryhmäläisille, joilla on yli 5 kuukautta edellisestä rokotuksesta.

Joensuussa on järjestetty myös massarokotustapahtumia ja terveysasemilla on kiireetöntä hoitoa keskeytetty ja ryhdytty antamaan rokotuksia.

Rokotuksia antamaan on rekrytoitu eläkeläisiä ja opiskelijoita. Siun sote ryhtyy myös maksamaan omille työntekijöilleen erilliskorvausta säännöllisen työajan ulkopuolella tehdystä rokotustyöstä.

Jyväskylä

Jyte-alueella eli Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisen alueella kolme rokotetta oli saanut THL:n tilaston mukaan maanantaihin mennessä 13,8 prosenttia yli 12-vuotiaista. Määrällisesti tämä on noin 18 400 rokotetta.

Jyväskylän koronarokotuksista vastaava palvelukoordinaattori Raija Loikkanen sanoo, että todellinen luku on korkeampi, sillä kaikki alueen kolmannet rokotukset eivät jostain syystä ole nousseet tilastoihin.

Tällä hetkellä kolmansia koronarokotuksia tarjotaan Jyväskylässä yli 60-vuotiaille sekä yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisille kun toisesta koronarokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. Lisäksi kolmansia annoksia jaetaan THL:n aikaisemmin nimeämille ryhmille 4–6 kuukauden annosvälillä.

Perusterveet 18–59-vuotiaat odottavat vielä vuoroaan kolmanteen koronarokotukseen.

Rokotuksiin on ollut paljon kysyntää ja rokotusresursseja pyritään saamaan koko ajan lisää.

Kajaani

Kajaanissa on annettu kolmatta rokoteannosta noin 10 000 kappaletta, mikä on 15,9 prosenttia yli 12-vuotiaista kajaanilaisista.

Kolmannen annoksen voivat saada tällä hetkellä yli 12-vuotiaat immuunipuutteiset henkilöt, 5–11-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat lapset ja muut 18 vuotta täyttäneet. Kainuun soten mukaan kajaanilaiset ovat käyneet rokotuksissa hyvin, mutta alle 40-vuotiaiden rokotuskattavuus toisen annoksen osalta on edelleen alle 80 prosenttia.

Kainuun sote kannustaa kaikkia suojautumaan koronarokotteella, kertoo viestintäpäällikkö Terho Pekkala.

Kolmannen rokoteannoksen antaminen etenee Kajaanissa THL:n suositusten mukaan. Tiheämmällä annosvälillä tahtia on mahdollista nopeuttaa ja Kainuun sote yrittää lisätä henkilöstöä rokotuksiin.

Kemi

Kemissä kolmannen koronarokoteannoksen on saanut yli 3 500 asukasta eli noin 17 prosenttia asukkaista.

Kolmansia rokotuksia annetaan 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 3–4 kukkautta. 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on vähintään 2 kuukautta.

Kemissä järjestettiin alkuviikolla pop up -rokotustempaus. Siihen oli tulijoita niin paljon, että että jonotusaika pakkassäässä kadulla saattoi venyä jopa tunneiksi. Kahden päivän ajanvaraukseton rokotus oli suunnattu 60 vuotta täyttäneille.

Kemissä tammikuun sovituille päiville rokotteita on tarpeeksi, mutta uusia aikoja ei ole tällä hetkellä varattavissa.

– Rokotusaikoja lisätään heti, kun saadaan varmistus rokotteiden saatavuudesta. Tahti nopeutuu, jos rokotteita saadaan, kertoo vastaava terveydenhoitaja Miia Keränen Kemin terveyspalveluista.

Keräsen mukaan Kemissä on saatu todella hyvin ulkopuolista apua koronarokotuksiin oman henkilökunnan lisäksi. Sen sijaan massarokotustilojen löytäminen on ollut hankalaa. Rokotuspistettä on jouduttu vaihtamaan useaan kertaan ja se on aiheuttanut sekaannuksia.

Kokkola

Kolmansien koronarokotteiden menekki on Kokkolassa maan kärkitasoa. Maanantaihin mennessä kolmannen annoksen oli saanut jo useampi kuin joka viides kokkolalainen eli yli 22 prosenttia. Annoksia on jaettu 11 000.

Yli 12-vuotiaisiin suhteutettuna määrä on yli 26 prosenttia.

Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten palvelualuejohtaja Jukka Aron mukaan tilanteesta saa pitkälti kiittää maakunnallista sotea ja monen tahon yhteistyötä.

Aro pitää tahtia hyvänä, ja tyhjäkäynti on minimissä. Vauhtia nopeutetaan silti entisestään lisäämällä rokotushenkilöstöä ja jossain määrin rokotusaikoja.

– Olemme tyytyväisiä rokotusten etenemiseen, mutta parannamme silti tahtia, koska ihmiset ovat nyt kiinnostuneita tulemaan rokotuksille, sanoo Aro.

Tiistaista alkaen yli 60-vuotiaat ja yli 18-vuotiaat riskiryhmäläiset saavat kolmosrokotteen kolmen kuukauden aikavälillä kakkosesta. 18–59-vuotiailla riskiryhmiin kuulumattomilla rokotusväli on viisi kuukautta, mutta se on tarkoitus laskea neljään tammikuun alkupuolella.

Kotka ja Kouvola

Kotkassa kolmannen koronarokotteen on saanut noin 7 700 ihmistä ja Kouvolassa noin 12 500 ihmistä.

Molemmissa kaupungeissa kolme kertaa rokotettujen määrä on noin 15 prosenttia asukkaista. Koko Kymenlaaksossa kolmannen rokotteen on saanut reilut 25 600 ihmistä, mikä on vähän alle 16 prosenttia kaikista asukkaista.

Kymenlaaksossa koronarokotusten kolmatta annosta tarjotaan tällä hetkellä 50 vuotta täyttäneille, joilla on kulunut toisesta annoksesta vähintään 5–6 kuukautta. Kolmosrokotusta ei anneta vielä tätä lyhyemmällä rokotusvälillä.

– Nyt tuntuisi olevan halu kolmansiin annoksiin erityisen korkealla, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa sanoo.

Mäntymaa kuitenkin huomauttaa, että rokotuksiin kaivattaisiin erityisesti ihmisiä, joilla ei ole vielä ensimmäistäkään rokotusta. Heitä on varsinkin 20–30-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote pyrkii avaamaan lisää rokotuslinjoja, jotta esimerkiksi rokotusten aikaväliä saataisiin lyhennettyä THL:n viimeisimpien suositusten mukaiseksi. Tähän tarvitaan lisää rokotushenkilökuntaa. Kymsote on tiedustellut henkilöstöä rokotuksiin esimerkiksi kunnilta, eläkeläisten joukosta sekä yksityiseltä puolelta, kuten työterveyshuollosta.

Rokotusaikoja aiotaan tarjota arkipäivien lisäksi myös lauantaisin ja arki-iltaisin.

Kuopio

Kuopiossa on kolmannen koronarokotteen saanut tähän mennessä jo 11 500 yli 60-vuotiasta, mikä on kolmasosa koko ikäluokasta.

Kuopiossa kolmatta rokotetta annetaan parhaillaan THL:n suositusten mukaisesti yli 60-vuotiaille ja 18–59-vuotiaille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville. Rokotuksia on tehty myös viikonloppuisin ja kysyntä on kovaa.

– Kaikki tehdään mitä voidaan, jotta rokotustahtia saadaan nopeutettua, kertoo kaupungin ylilääkäri Pauliina Sulku.

Aiemmin rokotuksiin oli käytössä Kuopio-halli, mutta ei enää. Uutta rokotuspaikkaa on etsitty kiivaasti, ja tällä viikolla odotetaan tietoa uudesta paikasta. Kiikarissa on tila, joka olisi toistaiseksi käytössä rokotuksia varten.

Rokottajia tarvittaisiin lisää, ja niiden suhteen Sulku on toiveikas. Eläkeläiset ovat olleet koko vuoden ajan rokotustöissä, ja uusia yhteydenottoja on ollut hyvin.

Rokotuksia ryhdytään antamaan ensi vuonna uudessa paikassa, torin alla Apajassa, entisen Terve Kuopio -kioskin tiloissa. Tavoitteena on aloittaa rokotukset siellä maanantaina 17. tammikuuta.

Lahti

Kolmatta koronarokoteannosta on Lahdessa annettu 15 957 kappaletta. Se on 14,9 prosenttia kaupungin väestöstä.

– Kun kolmas rokotekierros laajentui, kysyntää on moninkertaisesti tarjontaan nähden. Kyse on tietysti hyvästä ilmiöstä ja teemme nyt kaikkemme, että saamme tarjontaa lisättyä, kertoo johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Rokottaminen etenee varsinkin kauppakeskus Trion rokotuspisteessä, jossa alkaa olla maksimikapasiteetti käytössä. Lisäksi Nastolan sote-keskuksessa annetaan rokotteita. Myös naapurikuntiin ollaan Niemisen mukaan laittamassa sote-keskusten ulkopuolisia rokotuspisteitä, jotta Trion ruuhkaa saadaan jaettua tasaisemmin.

Ensi viikolla aukeaa useita uusia rokotuspisteitä ja niissäkin kapasiteetti pyritään maksimoimaan, hän kertoo.

– On ikävää, että rokotukseen menevät joutuvat ajoittain jonottamaan pitkäänkin, toivomme ihmisiltä kärsivällisyyttä. Trion rokotuspisteellä on tullut jonkin verran jopa järjestyshäiriöitä, mutta ne ovat ilmeisesti jo vähentyneet.

Lappeenranta

Lappeenrannassa kolmannen rokotteen on saanut 12 462 henkilöä. Määrä on 19,1 prosenttia kaupungin väestöstä.

60 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien rokotusväli voi olla 3–4 kuukautta vapaana olevien aikojen puitteissa. Tämä periaate koskee myös walk-in rokotuksia.

Eksote ei ota joulukuussa käyttöön lyhyempiä koronarokotevälisuosituksia. Syynä on se, että rokotusajat on varattu jo täyteen.

Rokotuspisteet ja rokotusajanvaraus kaupungissa ruuhkautuvat, koska jo rokotusajan varanneet pyrkivät rokotuspisteille joko ilman ajanvarausta tai soittavat rokotuspuhelimeen aikaistaakseen rokotusaikaa.

– Meillä on vielä paljon ikäihmisiä, jotka eivät ole saaneet kolmatta rokotusta eikä heillä ole ajanvaraustakaan, kun rokotusajat ovat menneet käsistä, kertoo Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto.

Rokotuksia pyritään nopeuttamaan lisäämällä viikonloppuaikoja rokotuksiin.

Mikkeli

Mikkelissä on annettu noin 12 000 kolmatta koronarokoteannosta. Niitä annetaan kaikille aikuisille ja immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille.

Rokotuksiin on hakeuduttu hyvin, kertoo Essoten ylilääkäri Hans Gärdström.

– Täällä hetkellä rokotuksiin pääsee 1–2 vuorokauden sisällä ja lisäaikoja avataan jatkuvasti, hän kertoo.

Rokottajia lisätään iltoihin ja viikonloppuihin ja myös päiväsaikaan rokotuspisteille ollaan saamassa lisävahvistusta.

Oulu

Oulussa on annettu yli 35 000 annosta kolmatta rokoteannosta, kertoo Oulun terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. THL:n rokotustietojen mukaan 19,4 prosenttia oululaisista on saanut kolmannen rokotteen, kun mukaan lasketaan kaikki yli 12-vuotiaat rokotetut.

– Tällä hetkellä kolmatta rokoteannosta annetaan yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille, kunnes se kysyntä alkaa hiipua. Sen jälkeen avaamme sen alle 60-vuotiaille.

Mäkitalo arvioi, että ensi viikon lopulla Oulussa voitaisiin ilmoittaa rokotusten avaamisesta nuoremmille. Kolmas rokoteannos on hänen mukaansa kiinnostanut oululaisia, ensimmäisenä rokotuspäivänä tuli tungos.

– Nyt väestö oli pettynyttä, kun tuli tämä uusi sääntö, että keskitymme nyt yli 60-vuotiaisiin ja riskiryhmäläisiin ensin. Toisaalta sille on ymmärrystäkin, että he ovat suurimmassa riskissä ja meidän täytyy noudattaa rokotusjärjestystä, niin kuin tässä pitkin matkaa on noudatettu.

Pori

Porin perusturvan alueella oli tiistaihin mennessä annettu kolmantta koronarokotteita 13 118 annosta, mikä on noin 13 prosenttia asukkaista.

– Rokotusaikoja varataan tällä hetkellä hyvin aktiivisesti. THL:n suositus on, että etupäässä ensin rokotetaan yli 60-vuotiaat. He ovat myös olleetkin suurin kohderyhmä, joka rokotuksille on joulukuussa aikoja varannut, kertoo osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä Porin perusturvasta.

Heikkilä toivoo asiakkailta malttia: jos rokotusaika on jo sovittu, niin silloin se aika tulisi käyttää rokotukseen.

– Olemme saamassa lisää henkilöstöä rokotustyöhön alkuvuodesta. Myös viikonloppuja tullaan hyödyntämään enemmän rokotuksissa, hän lisää.

Rovaniemi

Kolmannen annoksen on nyt saanut noin 9 000 yli 12-vuotiasta rovaniemeläistä eli noin 15 prosenttia kaupungin koko väestöstä.

Kolmansia rokotuksia on tähän mennessä annettu henkilöille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt, lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville, sote-henkilöstölle sekä kaikille 50 vuotta täyttäneille kuntalaisille.

Rovaniemen kaupungin tiedottaja Johanna Tikkanen kertoo, että vapaita aikoja on tällä hetkellä tarjolla tammikuulle. Kaupunki selvittää parhaillaan mahdollisuuksia järjestää rokotuksia myös joulun välipäivinä, vaikka henkilöstöä onkin lomalla.

Tällä viikolla rokotustoimintaan on lisätty kymmenen uutta terveydenhoitajaa.

– Kaikki mahdolliset keinot pyritään ottamaan käyttöön, jotta rokotustahtia saataisiin nopeutetuksi, Tikkanen sanoo.

Savonlinna

Sosterin eli Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan ja Rantasalmen alueella kolmannen rokotteen on saanut 23,9 prosenttia aikuisista.

Kaikilla yli 18-vuotiailla on oikeus rokotteeseen THL:n ohjeen mukaisesti, kuitenkin ensin painottuen vanhempiin ikäluokkiin ja riskiryhmiin ja kriittiseen sote-henkilöstöön, kertoo Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

– Rokotukset etenevät hyvin ja tarvittaessa pystymme vielä saamaan lisäresurssia.

Seinäjoki

Seinäjoella kolmannen koronarokotteen on saanut 12 600 ihmistä eli 19,4 prosenttia koko väestöstä.

– Kolmansia rokotteita on otettu todella hyvin, sanoo hoitotyön johtaja Marketta Mäenpää, jonka mukaan ei näy merkkejä siitä, että rokotusinto olisi laantumassa.

Seinäjoella avataan tammikuussa rokotusklinikka Areenan tiloissa. Siellä on tarkoitus rokottaa joka arkipäivä ajanvarauksella ja järjestää myös walk in -tapahtumia ja isoja rokotuspäiviä.

Massatapahtumissa on käynyt parhaimmillaan 3 000–4 000 ihmistä päivässä.

Aiemmin walk in -tilaisuuksissa on annettu mahdollisuus kaikille yli 18-vuotiaille kolmanteen annokseen, jos aikaväli täyttyy. Nyt rokotetta annetaan THL:n ohjeen mukaisesti yli 60-vuotiaille sekä koronariskiryhmiin kuuluville.

Tampere

Tampereella on annettu noin 24 550 kolmatta rokotetta. Se tarkoittaa, että enemmän kuin joka kymmenes kaupunkilainen on saanut kolmannen rokotteen.

Tällä hetkellä rokotetaan kolmatta kertaa yli 60-vuotiaita ja riskiryhmiä, joiden toisesta rokotuksesta on kulunut kolme, neljä kuukautta.

Tampereella alle 60-vuotiailla toisen ja kolmannen rokotuksen annosväli on edelleen kuusi kuukautta. Vain poikkeustapauksessa sitä voidaan lyhentää pari viikkoa.

Hoitotyön päällikön Birgit Aikion mukaan yleisesti annosväli lyhenee vasta, kun yli 60-vuotiaiden rokotuskattavuus on hyvällä tasolla.

Birgit Aikio sanoo, että rokotusten kysyntä on ollut valtava. Viime viikolla annetuista rokotteista suurin osa, 85 prosenttia, oli kolmansia annoksia. Ensimmäisten ja toisten annosten osuus oli yhteensä viitisentoista prosenttia.

– Tampereella on kaikkiaan noin 172 000 rokotusta jäljellä, jotta 85 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kolmesti, Aikio laskee.

Tampereen terveysasemat ja Hatanpään rokotusyksikkö toimivat ajanvarauksella. Lisäksi terveysasemilla on tällä viikolla ja ensi viikon alussa iltarokotuksia ikäryhmittäin.

Rokotusten annosväli lyhenee vasta, kun yli 60-vuotiaiden rokotuskattavuus on hyvällä tasolla.

Tornio

Torniossa kolmannen rokotteen on saanut noin viidennes asukkaista eli noin 4 500 ihmistä. Kolmas rokoteannos voidaan antaa yli 60-vuotiaalle, kun toisesta rokotuksesta on kulunut kolme kuukautta ja 18–60-vuotiaille kun toisesta annoksesta on viisi kuukautta.

Torniossa rokotustahti on ollut hyvä, mutta sitä yritetään entisestään kiihdyttää.

– Pyrimme koko ajan lisäämään rokotusaikoja. Toki joulun aika tuo haasteita, sanoo avoterveydenhuollon osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen.

Torniossa halutaan rokotusten lomassa myös opastaa ihmisiä hankkimaan koronapassi. 13. tammikuuta rokotuspaikalla kauppakeskuksessa järjestetään tempaus, jossa on mahdollisuus saada ohjeita kanta.fi-sivuston käyttöön sekä tulostaa koronapassi.

Turku

Turussa on annettu 34 791 kolmatta rokotetta, mikä on 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 19,7 prosenttia.

Kolmannet rokotukset ovat painottuneet iäkkäisiin, lääketieteellisiin riskiryhmiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin. Kuitenkin kun toisesta rokotuksesta on kulunut suositusten mukainen aika, voi rokotukselle hakeutua.

Turussa yli 75-vuotiaista on rokotettu kolmansilla rokotuksilla jo yli 70 prosenttia ja 70–74-vuotiaista on rokotettu liki 60 prosenttia.

Turussa on lisätty runsaasti aikoja rokotusvastaanotolle sekä tehty uusia pop up -päiviä esimerkiksi terveysasemille. Lisäksi työterveyshuolloilla on mahdollisuus rokottaa.

Vaasa

Vaasassa kolmannen koronarokotteen on saanut kaupungin koko väestöstä runsaat 21 prosenttia. Tämän viikon alkuun mennessä kolmansia annoksia on pistetty 14 244.

Viime viikolla annetuista lähes 5 600 rokoteannoksesta kolmansia annoksia oli valtaosa, yli 5100.

– Se on suunnattoman hyvä tulos tällä henkilöstöresurssilla, sanoo johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta.

Koronarokotteita pistetään sekä drop in -tilaisuuksissa että ajanvarauksella sen mukaan, kuinka hyvin henkilöstöä riittää.

Kolmannen rokoteannoksen saavat Vaasassa kaikki yli 18-vuotiaat, joilla kakkosannoksesta on kulunut vähintään neljä kuukautta ja vaikeasti immuunipuutteiset, joiden toisesta annoksesta on kulunut yli kaksi kuukautta.

Vantaa

Vantaalla kolmansia rokotuksia on annettu noin 40 000, mikä on noin noin 19 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä vantaalaisista.

Rokotteita saavat kaikki rokotusoikeudelliset.

Rokottajien määrien ja rokotuspisteiden lisäämiseksi tehdään töitä. Myös pop-up pisteitä avataan lisää.

– Tällä viikolla iso rokotetila otettiin käyttöön ja ensi viikolla saadaan käyttöön toinen. Tällä viikolla on myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstöä siirtynyt rokottamaan, kun kouluilla alkaa toiminta hiljenemään, kertoo vs. terveyspalvelujen johtaja Piia Niemi-Mustonen.