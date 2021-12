Nuotiopaikalla kohtaa helposti rohkean linnun, joka syö mitä vain – kuukkelin ilmaantuminen tuottaa yhdelle onnea, toiselle epäonnea

Loppusyksystä talvivarastoaan keräävä kuukkeli on helppo valokuvattava, sillä se tulee rohkeasti hakemaan ruokaa ihmisiä kaihtamatta. Suosiotaan nostava retkeilykulttuuri opettaa lintuja majailemaan erityisesti nuotiopaikkojen läheisyydessä.

Jos olet retkeilemässä vanhassa havumetsässä, otat kämmenellesi muutaman murusen eväsleivistäsi ja ojennat kätesi, saattaa siihen lennähtää kuukkeli. Ruskaretkiaikaan ja alkutalvesta kuukkeli on sosiaalisen median tilejään kuvittavien retkeilijöiden suosiossa.

– Kuukkeli on äärimmäisen mielenkiintoinen kuvauskohde niin ulkomaalaisille kuin kotimaisille retkeilijöille. Se on lintuna luottavainen kuin mikä, tietää kuusamolainen luontovalokuvaaja Olli Lamminsalo. Hän on erikoistunut muun muassa lintuharrastajien opastamiseen Koillismaalla.

Kuukkeli, varislinnuista pienin, kerää närhen ja pähkinähakin tapaan hanakasti talvivarastojaan syys-marraskuun aikana. Kätköt syntyvät kaarnan koloihin tai naavojen suojaan. Yhdellä yksilöllä voi olla jopa 30 000 ruokapiiloa.

– Kuukkelihan syö mitä vain. Ihmiset tykkäävät ruokkia pikkulintuja ja kuukkeleita nuotiopaikoilla, kun se on sellainen ohjelmanumero, Lamminsalo sanoo. Hän on kuullut myös ulos kipattujen kaurapuurojätteiden kulkeutuvan kuukkeleiden mukana talvisäilöön.

Olli Lamminsalo on valokuvannut lintuja vuosikymmeniä. Oulangan kansallispuisto on yksi mieluisista kuvauspaikoista. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Linnulle kelpaa niin suolainen kuin makea eväs. Perinteisesti lintujen talviruokinnassa vältellään tarjottavan ruuan liiallista suolaisuutta.

– Vanha sanonta on, että pikkulinnuille ei kannata syöttää talviruokinnassa suolaista ruokaa, mutta kuukkeli on kyllä poikkeus. Itsekin on tullut joskus syötettyä makkaraa niille. Hengissä nuo näyttää pysyvän kyllä, Lamminsalo sanoo.

BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved kertoo, että suolaa ei tarvitse täysin väistää, mutta suuria määriä pitää ilman muuta välttää. Esimerkiksi leivän vähäinen suolaisuus ei ole haitaksi, mutta joulukinkun rippeitä ei linnuille pidä missään nimessä tarjota.

Södersvedin mukaan talven kylmyydessä linnut tarvitsevat energiaa, mutta pesimäaikana korostuvat kalkin ja proteiinin tarve. Siksi lintujen kesäruokintaa ei ylipäätään suositella, ja kuukkelit voivatkin keskittyä hyönteisravintoon.

Talven ensimmäiset kovat pakkaset vaikeuttavat nyt kuukkeleiden bongaamista.

– Meillä täällä Oulangan ruokintapaikalla käy kuudesta kahdeksaan lintua, mutta nyt kun on ollut pakkasta koko joulukuun, niin ne ovat hävinneet sinne omille talvivarastoilleen. Ne tulevat yleensä tuossa tammikuun puolivälin jälkeen takaisin, Lamminsalo kertoo.

Esimerkiksi retkeilyreitti Karhunkierroksen nuotiopaikat ovat kuukkeleille niin varmoja ruokapaikkoja, että niiden lähistöllä linnut viihtyvät. Lamminsalo sanoo, että linnut pärjäävät luonnonvaraisesti ilman ihmisten ruokintaa, mutta ruokkimiseen opetetut linnut käyvät vähitellen rohkeammiksi.

Yleensä ei kahta ilman kolmatta

Kuukkeleita ruokkiva näkee usein kolmea, ehkä neljääkin lintua kerralla. Ne liikkuvat perhekunnittain. Lintu munii kolmesta viiteen munaa, ja ensimmäisen vuoden aikana noin kolmannes poikasista kuolee. Muu perhe pysyttelee yhdessä kevääseen asti.

Kuukkeli on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi. Jan Södersved kertoo, että Etelä-Suomesta kuukkeli on jokseenkin hävinnyt monin paikoin ja esiintymät ovat pirstaleisia. Kainuun ja Koillismaan maakuntalintuun liittyy monenlaisia uskomuksia. Yleisesti sitä pidetään onnen lintuna ja metsämiehen kaverina. Olli Lamminsalo on kohdannut monenlaista lähestymistapaa:

– Saksalaiset kertovat, että se on heille epäonnen lintu, Unglückshärer, ja sellaistakin on kuulunut, että jos metsästäjä aamulla näkee kuukkelin, niin metsäkeikat menevät pieleen. Minulle se on onnen lintu. Se on tuonut paljon asiakkaita tänne, lintumatkailuyrittäjä naurahtaa.