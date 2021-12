Satu Rasila julistaa vaihtoehtoisen joulurauhan uudestaan 10 vuoden tauon jälkeen: "Joulurauha muistuttaa meitä siitä, että teot ovat valintoja"

Satu Rasilan joulurauhan julistus 2021

Maailma on juuri nyt sellainen, että oman turvallisuutemme vuoksi meitä on estettävä pääsemästä kuuntelemaan joulurauhan julistusta.

Se on satoja vuosia vanha, se on turkulaisuuden ytimessä, se on kaikkien suomalaisten yhteinen joulutraditio ja lisäksi se yhdistää meidät menneisiin sukupolviin.

Joulurauhan julistus pysyy, sillä sen viesti on ajaton ja muuttumaton. Se on vetoomus yhteiselon ideaalin puolesta. Se on vetoomus ihmisessä olevan hyvän puolesta. Se on kehotus laskea aseet, hillitä kielenkannat ja tyynnyttää kaikenlaiset aggressiiviset kierrokset. Se pyytää meitä tekemään pyhästä pyhän.