Kokkolassa saa luvan kanssa seistä toisten ikkunoiden takana – siellä voi nähdä vaikka hiiriperheen valmistautumassa jouluun

Hiiriperheessä valmistaudutaan jouluun. Leipominen on menossa, kuusi koristeltu ja viulukin valmiina esillä. Piha on talvinen, ja ulkokuusetkin ovat saaneet jouluvalot.

Kukka-Maaria Koskisen perheen ikkuna on yksi paristakymmenestä Kokkolan Mäntykankaan alueen jouluikkunasta. Tunnelmaa on loihdittu yksityiskotien lisäksi kaupunginteatterin ja kuvataidekoulun voimin.

Mäntykankaalla jouluikkunat ovat kolmatta vuotta, Vanhassakaupungin ikkunoihin on tehty joulukalenteri jo pidempään. Ikkunaperinnettä löytyy myös esimerkiksi Pietarsaaresta ja Kristiinankaupungista.

Koskisen talossa kauniita ikkunoita on useampia, mutta varsinainen jouluikkuna rakennettiin tällä kertaa kivijalkaan, jotta kulkijat voivat kyykkiä tutkimassa yksityiskohtia.

– Siinä on aitoja 50-luvun leluja: vintagehella ja -jääkaappi. Rottinkisohvakalusteilla olen itse leikkinyt lapsena. Mukana on lapsen tavaroita ja kirpparilöytöjä – ainoa uutena ostettu on joulutähtikoriste pöydällä, kertoo Koskinen.