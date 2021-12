Lapin matkailuväellä suuri huoli – näkeekö turisti nälkää, kun ravintolarajoitukset iskevät

Lapissa eletään nyt joulun huumaa. Majoitusliikkeiden varauskirjat alkavat olla täynnä, ja vierasmaalaiset matkustajakoneet suhaavat tiuhaan tahtiin pohjoisen ilmatilassa.

Esimerkiksi tämän viikon matkailijamääriä voi arvioida karkeasti saapuvien lentojen määrällä.

Tiistaista torstaihin lentoja tulee Ivaloon, Kittilään, Rovaniemelle, Enontekiölle ja Kemi-Tornioon parisataa, kun mukana ovat myös reittilennot. Koneiden keskimääräisellä täyttöasteella, 180 henkeä per kone, Lappiin lentää tällä viikolla jopa 36 000 ihmistä. Ylivoimaisesti suurin osa heistä on turisteja.

Saman sorttinen tahti jatkuu joulun jälkeen, ja vilkasta on myös uudenvuoden jälkeen, jos korona ei tuhoa sesonkia. Lapin matkailuväen päänvaivana onkin, miten turistimassan kanssa selvitään, kun tiukat ravintolarajoitukset tulevat voimaan.

Nälkä kurnii, mutta ovet eivät aukene enää illalla

Ensimmäinen virstanpylväs on jouluaatto 24.12. Silloin ravintoloiden anniskelu, eli suomeksi sanottuna alkoholin myynti, on lopetettava klo 21.00, ja kansa on laitettava pihalle ja ovet säppiin klo 22.00.

Tiistaista 28. joulukuuta lähtien anniskelu loppuu kello 17.00 ja anniskeluravintolat, siis kapakat, pubit ja muut vastaavat, suljetaan klo 18.00. Ruokaravintoloissa alkoholin myynti loppuu myös klo 17.00, mutta ravintola voi olla auki koronapassilla klo 20.00 asti.

Turisteille opetetaan nyt suomalaista ruokailurytmiä.

– Eteläeurooppalaiset matkailijat eivät tule viiden aikaan illalla illallista nauttimaan. He ovat tottuneet myöhäiseen ruokailuun, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

– Ihmiset kysyvät meiltä, miten he pystyvät syömään täällä ja se on ihan varteenotettava huoli tällä hetkellä. Pohdimme, miten asiakasystävällisesti kerromme, kuinka aikaisin ruokailua täytyy lähteä suunnittelemaan ja mitä vaihtoehtoja siihen on, Kärkkäinen sanoo.

Kaksi vuotta sitten Rovaniemen lentoasemalla oli parhaina päivinä ruuhkaa. Turisteja on Lapissa tänäkin jouluna hyvin yhden laihan joulun jälkeen. Kuva: Vesa Vaarama

Ravintoloissa voi tulla ahdasta

Turistien iso määrä tuo oman huolenaiheensa, kun ravintoloiden aukioloajat lyhenevät ratkaisevasti.

– Matkailijamassa on sen verran suuri, että heidän ruokkimisensa päivän aikana näiden rajoitusten puitteissa on ihan oikea haaste. Kyllä tämä huolestuttaa meitä, Sanna Kärkkäinen sanoo.

Paljon on kiinni siitä, miten ravintolat kehittävät take away -tarjontaa tai muunlaisia ruokapaketteja.

Aika uuden innovointiin on kuitenkin kortilla

– Aikaa on niin vähän, ja me olemme jo joulussa kiinni. Ei käytännössä ole mahdollisuutta laittaa koko ajan kaikkea vaan uusiksi. Pohjalla on jo paljon varauksia, gaalaillallisia ja kaikenlaisia ohjelmoituja illallisia, ne täytyy kaikki nyt uudelleen formatoida, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.