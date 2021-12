TAYS:in lääkärit: jopa 85 prosenttia tehohoidossa olevista on rokottamattomia

– Viikolla 50 tartunnan ilmaantuvuus oli rokottamattomilla oli yli tuhat per 100 000, ja kun meillä tällä hetkellä Pirkanmaalla on yli 50 000 rokotusikäistä rokottamatta, niin heistä viikoittain koronaan sairastuu noin 250. Näistä edelleen sairaanhoitoon vaikean koronataudin takia joutuu keskimäärin noin 20 henkilöä, sanoi TAYS:in ylilääkäri Jaana Syrjänen eilisessä Pirkanmaan koronainfossa.

"Valtaosa tehohoidossa olevista on osittain tai kokonaan rokottamattomia"

– Valtaosa tehohoidossa olevista on osittain tai kokonaa rokottamattomia. Tehohoidossa hoidetuista potilaista yli 80 prosenttia on sellaisia, joilla on puutteellinen rokotussarja. Myös osastohoidossa olevista, joilla on tarvetta happeutumishäiriön tukihoitoon, on heistäkin yli 80 prosenttia on ollut puutteellisen sarjan omaavia, infektiosairauksien apulaisylilääkäri Reetta Huttunen TAYS:ista sanoo.