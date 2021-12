Kun pääministeri Marin oli puhunut televisiossa kello 23, alkoi ravintoloitsija Henry Olanderin ja hääparien uneton yö

– Aloimme katsoa työvuorolistoja ja mitä on tehtävissä. Aamulla on saatu lomautus aikaiseksi. Työntekijöille ei ole työtä näköpiriissä.

Häitä joka lauantai

Alkuvuosi on Olanderin ravintoloissa yleensä vilkasta. Tammikuussa olisi häitä joka lauantai. Ensimmäinen häävaraus on uudelle vuodelle. Henry Olander yritti saada morsianta kiinni.

– Huonolle näyttää, kun kirkko on varattu kello 16. Häitä on suunniteltu vuosi.

Henry Olanderin mukaan hallituksen päätökset ovat olleet poukkoilevia ja niitä on ollut vaikea ennakoida. Tämä on tehnyt työstä stressaavaa paitsi työntekijöille myös omistajille. Ravintola-alalta on nähty työntekijöiden joukkopakoa korona-aikana. Sitten kun rajoitukset on purettu, asiakkailla on ollut kova tarve päästä ravintoloihin ja työntekijöitä on ollut vaikea saada.