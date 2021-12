Pohjois-Pohjanmaalla laitetaan ovet säppiin vuoden loppuun saakka – Avi: Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään kokonaan

Viime viikkoina tehohoidon osalta on jouduttu turvautumaan Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaman kansallisen tehohoidon koordinaation apuun. Oulun yliopistollisesta sairaalasta on jouduttu siirtämään muutamia potilaita muihin Suomen sairaaloihin.

Kuntien tartunnanjäljitys on kuormittunut voimakkaasti. Tartunnanjäljitykseen on rekrytoitu lisähenkilökuntaa ja henkilökuntaa on jouduttu siirtämään pois muusta toiminnasta, mikä on johtanut muun kiireettömän hoidon siirtämiseen.