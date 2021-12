Näillä keinoilla työterveyshuolto pyritään saamaan kunnolla mukaan rokotusurakkaan: Korvaustaksa nousee, urakka alkaa tammikuussa

Hallitus pistää vauhtia työterveyksien mukaanottoon koronarokotuksiin esittämällä nostoa rokotusten kela-korvauksiin. Tällä hetkellä työnantaja saa työntekijänsä koronarokotuksesta korvausta 10 euroa. Laki halutaan käyttöön mahdollisimman pian ja sen voimaantultua korvaus olisi 16 euroa/rokote.

Hallitus päätti tänään myös poistaa ns. rokotusjärjestyksen, mikä virtaviivaistaa rokottamista työterveyksissä.

Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono kiittelee niin rokotusjärjestyksen poistamista kuin kelakorvauksen nostoakin.

– Korvaustaksan nosto on tervetullut ja positiivinen muutos ja edistää rokottautumista, Bono sanoo.

Työterveydenhuoltojen liittyminen koronarokotuksiin nykyistä selvästi laajemmin toteutuu näillä näkymin lähiviikkoina.

– Toivomme, että voimme käynnistää kolmansien koronarokotteiden antamisen isosti ja laajamittaisesti työterveyspisteissämme vuoden alusta, arvioi Bono.

Terveystalo on maan suurin työterveyspalvelujen tarjoaja. Sillä on noin 700 000 asiakasta ympäri Suomen. Bonon mukaan Terveystalo on ollut tähän asti mukana rokotuksissa noin sadassa kunnassa. Kolmannen kierroksen rokotukset ovat käynnistyneet vähitellen, sitä mukaa kun sopimuksia on tehty ja kunnat ovat jakaneet rokotteita työterveyden käyttöön.

Uudenmaan työterveydet laajasti mukaan

Yksityisten työterveyshuoltojen liittyminen koronarokottajiin on tähän asti kangerrellut muun muassa siitä syystä, että työterveyden on pitänyt tehdä rokottamisesta sopimus joka ikisen kunnan kanssa erikseen. Jos työterveyden asiakas onkin jostain muualta kuin sopimuskunnasta, rokotetta ei ole voitu antaa. Tyypillisesti yrityksissä on työntekijöitä useasta kunnasta.

Nyt Uudenmaan HUS-alueen 24 kuntaa ovat halukkaita mahdollistamaan yhteisellä toimintamallilla työterveysyritysten koronarokottaminen alueen yrityksissä.

– Työterveydet ovat hyvin laajasti lähdössä mukaan tähän. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa tällä viikolla ja uskon, että toiminta käytännössä käynnistyy heti vuoden alussa, sanoo HUS-alueen sopimusta kuntien mandaatilla valmistellut Espoon terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio pitää HUS-alueen tapaista monen kunnan yhteenliittymää hyvänä tapana saada vauhtia rokotuksiin. Toistaiseksi näitä ei juuri ole muualla. Yksittäisten kaupunkien ja työterveyksien välisiä rokotussopimuksia on entuudestaan muun muassa Turussa ja Kuopiossa. Tampereella sama on vireillä ja tarkoitus on aloittaa jo tammikuussa.