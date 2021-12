Joulupukin kirjearkisto todistaa, että joulupukki on olemassa – tallessa on lahjatoiveita poikabändin levystä maailmanrauhaan

“Minun suosikkiyhtyeeni on Backstreet Boys ja haluaisinkin ensimmäisenä toiveena Backstreet Boysin uuden levyn, jonka nimi on Bakcstreet's back. Tuossa ylhäällä on sen levyn kansikuva, jotta varmasti löytäisit sen. Joka vuonnahan tarvitaan myös kalenteri, joten toisena toiveenani on Backstreet Boysin kalenteri."