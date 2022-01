EU:ssa valmistellaan yritysvastuulakia, jonka kulisseissa on meneillään "skandaali", sanoo meppi Heidi Hautala

Komission työtä valvova lautakunta on näyttänyt paketin valmistelulle punaista valoa. Epäselvää on, millaiset ongelmat ovat saaneet lautakunnan keskeyttämään valmistelutyön.

– Tämä on ollut aikamoinen skandaali viime viikkoina ja kuukausina, kun on alettu huomata, että jotakin siellä tapahtuu eikä kukaan oikein näe sinne kulissien taakse. Tämä ei ole komissiolle kunniaksi.

Suomessa valmistellaan myös kansallista yritysvastuulakia

Kun EU-tason lainsäädännön aikaansaaminen on kestänyt, moni jäsenmaa on alkanut säätää kansallista yritysvastuulakia. Ranskassa sellainen on jo voimassa. Saksa taas on hyväksynyt yritysvastuulain.