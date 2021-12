"Superjunasta" ei enää tietoakaan – VR ei laittanut yhtään lisävaunua aatonaaton iltapäivän loppuunmyytyihin juniin Helsingistä Ouluun

Joulun menoliikenne on jälleen tänä vuonna vilkasta koronatilanteesta huolimatta. Vilkkainta liikennettä maanteille ennakoidaan jälleen aatonaatolle .

Myös junamatkustajia on liikkeellä paljon, ja monet VR:n menoliikenteen päiväjunat ovat olleet jo useita päiviä ennen aatonaattoa loppuunmyytyjä.

Esimerkiksi Helsingistä Ouluun tai Helsingistä Kuopioon paikkoja on ollut tarjolla vain muutamaan junaan, Kuopioon ei hetkittäin ole ollut paikkoja saatavilla lainkaan.

Vaikka on vuoden vilkkaimpiin kuuluva matkustuspäivä, junissa on sama määrä vaunuja ja paikkoja, mitä niissä oli normaalina perjantaina 10. joulukuuta.

Aatonaaton iltapäivällä kello 12–17 Helsingistä lähtee Ouluun neljä junaa. Niistä jokaisessa oli noin 640 myynnissä olevaa istumapaikkaa ja seitsemän vaunua. Määrä on kaikissa junissa sama, mitä se on ollut esimerkiksi perjantaina 10. joulukuuta.

Kello 18.24 lähtevässä junassa paikkoja on aatonaattona enemmän kuin perjantaina 10.12., koska aikataulumuutoksen takia junan kalusto on vaihtunut Pendolinosta IC-junaksi. Perjantaihin 17.12. verrattaessa tämänkin vuoron paikkamäärä on pysynyt samana.