Lapin jouluturisteja on käännytetty takaisin puutteellisten koronatodistusten vuoksi – Miles Gabriel ymmärtää tiukat säännöt: “Käy järkeen”

Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen saapuvilta matkailijoilta on vaadittu tiistaista lähtien rokotustodistus tai negatiivinen koronatesti, joka täytyy olla otettu maahan saavuttaessa 48 tunnin sisällä.

Joillakin Schengen-alueen ja EU:n ulkopuolelta saapuvien loma on tyssännyt jo lentoasemalle.

Matkustajia on jo jouduttu käännyttämään takaisin lähtömaahan, sillä kaikilla ei ole ollut vaadittavia asiakirjoja, kertoo Lapin rajavartioston vuoropäällikkö Jyrki Karjalainen .

– Kyllä tällaisiakin toimenpiteitä on tehty.

Rovaniemen lentokentällä keskiviikko on ollut yksi sesongin vilkkaimmista päivistä.

Matkailijat ymmärtävät rajoitusten välttämättömyyden

– Meillä ei ole tietoa vielä peruutuksista ja ensi viikko on vielä kysymysmerkki, miettii Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen .

Jyrki Karjalaisen mukaan dokumentit on pystytty tarkistamaan kohtuullisessa ajassa, eli Rajavartiolaitoksen työvoima on mitoitettu Rovaniemen lentokentällä oikein. Tarkastuksia hidastavat erilaiset todistukset.

Debbie Skelly odotti joulupukin tapaamista kymmeniä vuosia

Debbie Skelly on saapunut lähisukulaistensa kanssa Liverpoolista. Ryhmä suunnistaa kohti pitkiä bussijonoja lentokentän tuloaulasta. Ilme on kirkas ja lähes 20 asteen pakkasessa hymy ei hyydy. Skelly kertoo, että maahantulorajoitukset eivät saaneet häntä jäämään kotimaahan, sitä ei edes harkittu.

– Tällä hetkellä on kiire selvittää asioita, yrittäjille tämä on raskasta ja jaksaminen on koetuksella, harmittelee Visit Rovaniemen Kärkkäinen.