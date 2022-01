Portugalilaisen saippuaoopperan rikas perijä haluaa ostaa lastensängyn – käytettyjä tavaroita myydään yhä enemmän, siksi huijaritkin ovat liikkeellä

Whatsapp-viestin lähettäjillä on molemmilla kuvat profiileissaan. Profiilit on luotu marraskuussa.

Vertaiskauppa kasvaa, siksi myös huijausten määrä on kasvussa

– Jos on myymässä jotain, ei pidä antaa tuotetta, ennen kuin on tarkistanut, että rahat ovat tilillä, Juha Beurling-Pomoell muistuttaa.

– Kaikkein tärkein sanoma on se, että aina pitää pyrkiä varmistamaan, että jos on ostamassa jotain, pitää varmistaa, että saa tuotteen, ennen kuin mitään maksaa.

Ja jos on myymässä, pitää tarkistaa, että on saanut maksun.

Jos jokin kuulostaa liian hyvältä, se on usein huijaus

– Korona on näkynyt vertaiskaupan valtavana kasvuna. Ihmiset ovat viettäneet paljon aikaa kotona. Huomio on voinut mennä siihen, mitä kaikkea turhaa tavaraa kotona on. Sisustus- ja koti-kategoria on yksi vilkkaimmista.