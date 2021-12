Yleisötilaisuudet sisätiloissa kielletään Uudellamaalla – lisäksi liikunta- ja huvitiloja suljetaan aikuisilta kokonaan

Lisäksi alueelle on annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta. Sulkupäätös on voimassa kaksi viikkoa eli 10. tammikuuta asti.

Alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta saa jatkua

Päätökset on tehty sairaanhoitopiirin tuoreen tilannekuvan perusteella, ja niitä valmisteltaessa on kuultu myös alueen kuntia. Omikronmuunnos on heikentänyt koronatilannetta erittäin nopeasti koko Uudenmaan alueella.