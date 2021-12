Toinen joulu koronan kanssa on monelle lapselle ja nuorelle pettymys – asiantuntijat muistuttavat huomioimaan jälkikasvun huolet ja olemaan läsnä

Esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen soitettiin (siirryt toiseen palveluun) marraskuussa yli 30 000 kertaa, mikä on yli puolet enemmän kuin marraskuussa ennen korona-aikaa.

– Viime joulu oli sellainen, että tämä nyt vielä kestetään. Nyt tuli taas uusi yllätys. Korona on näkynyt meillä (chatissa) koko ajan: oli shokkivaihe: että mitä tämä on. Sitten tuli, että kyllä me jaksetaan. Nyt, että taasko tämä alkaa, ei enää jaksaisi, ja onko seuraavaa joulua, nuoria auttavan Sekasin-chatin tiimipäällikkö Miguel Reyes kertoo nuorten yhteydenotoista.