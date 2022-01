Uteliaisuus kärsii yhä kielteisestä leimasta, vaikka sitä arvostetaan jo työelämässäkin – naapurin asioiden nuuskiminen ei kuitenkaan ihmistä kehitä

Uteliaisuus on aliarvostettu ja vähän tutkittu ominaisuus, vaikka se on pohja oppimiselle ja elintärkeää ihmiselle ja ihmiskunnan kehitykselle. Näin sanoo aiheesta kirjan kirjoittanut kokkolalainen kasvatustieteilijä, professori Juha T. Hakala .

– Uteliaisuus on ollut kautta aikojen ominaisuus, joka auttaa meitä pysymään hengissä. Se on jopa elinehto sille, että tiedonhaun avulla pystymme saamaan selville asioita, jotka ovat meille vaarallisia tai uhkaavat henkeämme, sanoo Hakala.

Sairauksien voittaminen, ihmiskunnan suuret keksinnöt, teknologian kehitys, tieteet ja taiteet – kaiken taustalla on suurelta osin uteliaisuus.

Toisaalta kyseessä on niin arkinen ja lähellä oleva asia, ettei sitä ole hoksattu nostaa tutkimuksen kohteeksi. Perustarpeiden hoitamisen jälkeen jäävästä ajasta iso osa kuluu Hakalan mukaan uteliaisuuden tyydyttämiseen.

Uteliaisuus kertoo innosta oppia

Uteliaisuuden merkitykseen on kuitenkin havahduttu myös työelämässä, ja sitä saatetaan jopa painottaa rekrytoinneissa. Lisäksi on tutkittu uteliaisuuden yhteyttä terveyteen ja havaittu, että uteliaat ovat usein hyvinvoivia ja virkeitä.

– On se niin iso ja arvokas asia, että on meillä kummallisemmissakin oppituoleja yliopistoissa. Tähän maahan Kaivattaisiin yksi uteliaisuuden professuuri, sanoo kasvatustieteilijä ja filosofi Juha T. Hakala, Jyväskylän yliopiston professori ja Oulun yliopiston dosentti.

Uteliaisuus on ihmisessä jo syntyessä: vauva pyrkii kaikin tavoin saamaan tietoa maailmasta, johon on putkahtanut. Mitä enemmän lapsi kehittyy, sitä jäsentyneempää on hänen tiedonsaannin tarpeensa.