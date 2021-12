Koronan kotitestien hinnoissa isoja eroja – marketista testin saa alle viidellä eurolla, mutta apteekissa hinta voi olla huomattavasti kalliimpi

Koronan kotitestien hinnoissa on isoja eroja. Esimerkiksi Tampereen yliopistollisessa apteekissa testin saa hintaan 5,90, kun taas Nokian Koskenmäen apteekissa hinta on 8,50.

Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen kertoo, että apteekit saavat itse päättää koronan kotitestien hinnat. Vaikka lääkkeillä on apteekeissa oltava samat hinnat, ei koronan kotitestejä luokitella tähän. Ne luokitellaan lääkinnällisiin laitteisiin, ja siten ne kuuluvat vapaan hinnoittelun piiriin.

– Apteekkien hinta koronan kotitesteille muodostuu apteekin katteesta, arvonlisäverosta ja siitä, mitä apteekki itse on niistä maksanut. Hankintahinnat voivat hankintaeristä riippuen vaihdella, ja siksi myös myyntihinnat vaihtelevat, Kostiainen kertoo.

Ei mahdollisuutta kilpailla hinnoilla

Nokian Koskenmäen apteekin apteekkari Nina Ronimus kertoo, että tällä hetkellä heillä ulosmyyntihinta Bosonin kotitestille on 8,50 euroa. K-Citymarketeista saman testin saa hintaan 4,95. Ronimuksen mukaan kotitestien hintaeroihin vaikuttaa vahvasti se, kuinka suuresta myymäläketjusta on kyse.

– Eihän me voida yksityisenä apteekkina mitenkään kilpailla hinnoissa esimerkiksi Keskon kanssa. Me pelataan ihan eri volyymeilla. Isolla toimijoilla on ihan erilaiset mahdollisuudet hankkia tuotteita suurempia määriä kuin tällaisella yksittäisellä yrityksellä.