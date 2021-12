Näin koronarajoitukset vaihtelevat eri puolilla Suomea: Yle kokosi yhteen muuttuneet rajoitukset, mitä saa ja mitä ei saa tehdä

Koronarajoitukset ovat nyt hyvin erilaisia eri puolilla Suomea. Voi olla vaikea pysyä kärryillä, koska osaa rajoituksista muutettiin vielä aatonaattona. Osassa Suomea päätöksiä on luvassa vasta joulun jälkeen.

Sairaanhoitopiirien verkkosivuilla on kootusti tietoa alueen koronarajoituksista ja -suosituksista.

Lisäksi tällaisia alueellisia rajoituksia Suomeen on tulossa tai tullut joulun aikana:

Etelä-Pohjanmaa:

Sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien ja kokousten sallittu henkilömäärä kiristyy 20:een, kun nyt määrä on 50. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan koronapassi on kuitenkin edelleen käytössä alueella vaihtoehtona rajoituksille. Määräys on voimassa 26.12.2021–23.1.2022.