Ylen aluevaalikannatusmittaus: Kokoomus kirkkaasti kärjessä, vihreät jäämässä pienemmäksi kuin vasemmistoliitto

– Tässä mittauksessa puolue on selkeä ykkönen ja sillä on uskolliset äänestäjät. Kokoomus voi varmaan luottaa siihen, että tämänsuuruinen kannatus myös tulee vaaleissa, mitä ei voi sanoa kaikista muista puolueista.

SDP mittauksessa vahvana kakkosena

SDP on jo etukäteen kertonut, että sen ehdokaslistoilla on paljon hoitoalan henkilökuntaa .

– Nämä ovat uudet vaalit ja ollaan jossain määrin kartoittamattomilla vesillä. SDP on vahva kuntapuolue ja reilun 18 prosentin kannatus ei ole mitenkään yllättävä. Puolueella on vahva kannatus alueilla, Taloustutkimuksen Turja sanoo.

Saako perussuomalaiset kannattajansa liikkeelle?

– Perussuomalaisille on hyvin olennaista, että he saavat kannattajansa liikkeelle. Kannatus on hyvä, mutta realisoituuko se, on sitten toinen asia, Turja sanoo.